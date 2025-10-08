LED 5G thế hệ mới – kênh quảng cáo mới thu hút hàng loạt thương hiệu lớn

(VTC News) -

Hàng loạt thương hiệu lớn mạnh tay rót tiền vào quảng cáo LED 5G

Giữa không gian đô thị sôi động như TP.HCM, những màn hình LED 5G của VINAMA phủ khắp toàn thành phố không chỉ truyền tải thông điệp, mà còn trở thành một phần của cảnh quan hiện đại, giúp đưa thông điệp của thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng.

Hàng loạt thương hiệu lớn rót tiền vào hệ thống màn hình LED 5G thế hệ mới của VINAMA.

Theo Statista, thị trường quảng cáo ngoài trời kỹ thuật số tại Việt Nam sẽ đạt gần 36 triệu USD trong năm 2025 và tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Báo cáo Global AdTech 2024 cũng cho thấy 65% người tiêu dùng ghi nhớ thông điệp từ LED 5G lâu hơn so với quảng cáo tĩnh, chứng minh sức mạnh lan tỏa vượt trội của công nghệ này.

Như vậy, trong dòng chảy của kỷ nguyên số, màn hình LED 5G đang dần trở thành biểu tượng mới của quảng cáo ngoài trời. Không chỉ là tấm biển sáng rực giữa phố, công nghệ này mang đến hình ảnh sắc nét, khả năng cập nhật tức thì và đo lường hiệu quả theo thời gian thực. Với sự sống động và tính tương tác cao, LED 5G biến quảng cáo thành trải nghiệm thị giác đầy cuốn hút, là cầu nối thông minh giữa thương hiệu và công chúng.

Trung Nguyên Legend đồng hành cùng VINAMA trong nhiều chiến dịch ra mắt sản phẩm hiệu quả trên hệ thống màn hình LED 5G.

Không khó để thấy sức hút ấy khi hàng loạt thương hiệu lớn đã lựa chọn hệ thống màn hình LED 5G của VINAMA. Từ các tên tuổi quen thuộc trong lĩnh vực bán lẻ và bất động sản danh tiếng như Điện Máy Xanh, Gamuda Land… đến những thương hiệu tiêu dùng và ẩm thực hàng đầu như Trung Nguyên Legend, KIDO, Masan… đều đã đồng hành cùng VINAMA trong nhiều chiến dịch quảng bá quy mô, góp phần khẳng định vị thế tiên phong của nền tảng quảng cáo LED 5G trong kỷ nguyên truyền thông số.

Sự hội tụ của nhiều thương hiệu hàng đầu trên cùng một nền tảng công nghệ cho thấy hệ thống LED 5G thế hệ mới không chỉ là công cụ truyền thông, mà đã trở thành chiến lược tất yếu để thương hiệu tiếp cận hàng triệu người mỗi ngày.

Các chiến dịch ra mắt sản phẩm của siêu thị Điện Máy Xanh đã chọn hệ thống màn hình LED 5G của VINAMA để quảng bá.

Điều làm nên khác biệt hệ thống màn hình LED 5G của VINAMA là phủ sóng tại những vị trí đắc địa bậc nhất trung tâm TP.HCM. Từ các trục đường sầm uất như Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Lê Lợi, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Phạm Ngọc Thạch… cho đến các địa danh mang tính biểu tượng Thành phố như Bưu điện Thành phố, Nhà thờ Đức Bà hay Bến Bạch Đằng…

Không chỉ dừng ở hiển thị, LED 5G còn mở ra không gian trải nghiệm mới. Người đi đường có thể quét QR để thử bộ sưu tập ảo, tham gia minigame nhận quà, hay thậm chí xuất hiện trực tiếp trên màn hình cùng sản phẩm. Quảng cáo vì thế không còn khô khan, mà gắn liền với niềm vui và sự tương tác, kéo dài hành trình trải nghiệm từ đường phố đến mạng xã hội và điểm bán.

LED 5G của VINAMA luôn là lựa chọn của Gamuda Land trong các chiến dịch ra mắt sản phẩm mới.

Một minh chứng điển hình là các chiến dịch ra mắt các sản phẩm - dịch vụ mới thành công của hàng loạt thương hiệu trên màn hình LED 5G của VINAMA. Trong ngày sự kiện, hàng loạt màn hình VINAMA tại các tuyến đường trung tâm đồng loạt trình chiếu hình ảnh và video ấn tượng, khiến cả thành phố như bừng sáng trong không khí phấn khởi. Thương hiệu không chỉ được nhận diện rõ nét, mà còn khắc sâu cảm xúc trong tâm trí công chúng.

Trong thời đại mà mỗi giây kết nối đều quý giá, LED 5G đang trở thành lựa chọn vượt trội cho thương hiệu: Sống động, đo lường hiệu quả tức thì và tạo trải nghiệm độc đáo. Khi những tên tuổi lớn đã đồng loạt đặt niềm tin vào VINAMA, một xu hướng đã được khẳng định: Quảng cáo ngoài trời đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của LED 5G, nơi công nghệ gặp gỡ cảm xúc để kiến tạo sức lan tỏa bền vững.

Cuộc đua của hàng loạt thương hiệu lớn mạnh tay rót tiền quảng bá trên LED 5G của VINAMA.

Tất cả hội tụ tại VINAMA, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời (OOH), với hơn 200 vị trí LED 5G phủ sóng rộng khắp và kết nối các tuyến đường, giao lộ, địa điểm tại trung tâm TP.HCM.

