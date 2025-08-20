Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa sẽ được tổ chức trang trọng

(VTC News) -

Chiều 19/8, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình chủ trì cuộc họp rà soát công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025) và hướng tới 80 năm Quốc khánh 2/9.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp rà soát công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa và hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Cao Lê Tuấn Anh báo cáo khái quát về tiến độ các phần việc phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa. Lãnh đạo các đơn vị liên quan trình bày báo cáo về việc chuẩn bị cho công tác thi đua khen thưởng, maket, phim tài liệu, chương trình nghệ thuật, triển lãm ảnh…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các đơn vị đã khẩn trương, chủ động triển khai nhiều phần việc quan trọng phục vụ Lễ kỷ niệm; trong đó có cả những công việc phát sinh.

Về công tác thông tin tuyên truyền, Thứ trưởng đánh giá, nhiều bài viết chất lượng về 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa đã được đăng tải trên Báo Văn hóa cùng các cơ quan thông tấn báo chí. Qua đó, tạo hiệu ứng tuyên truyền, khẳng định dấu ấn của ngành trong suốt 80 năm qua.

Nhấn mạnh quỹ thời gian từ nay đến Lễ kỷ niệm không còn nhiều, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chú trọng cả nội dung và hình thức tổ chức để tạo dấu ấn sâu đậm, khẳng định vai trò, vị thế, đóng góp của ngành Văn hóa vào sự phát triển của đất nước.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trong bộ tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện phim tài liệu phát tại Lễ kỷ niệm. Thứ trưởng nhấn mạnh, phim tài liệu phải vừa mang tính lịch sử, vừa có giá trị giáo dục, tuyên truyền sâu rộng, phản ánh đầy đủ, chân thực chặng đường phát triển, những thành tựu, đóng góp to lớn của ngành Văn hóa trong 80 năm qua.

Đối với chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng yêu cầu dàn dựng công phu, bảo đảm tính trang trọng, ý nghĩa lịch sử và chiều sâu nghệ thuật, tạo dấu ấn tốt đẹp. Các tiết mục cần tiêu biểu, vừa tôn vinh truyền thống, vừa khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển của ngành Văn hóa trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời yêu cầu khâu đón tiếp khách mời phải chu đáo, chuyên nghiệp, góp phần khẳng định ý nghĩa đặc biệt của sự kiện.