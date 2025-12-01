Lễ hội văn hóa sông nước lần đầu ở Cần Thơ có gì đặc biệt?

(VTC News) -

UBND TP Cần Thơ vừa công bố chuỗi hoạt động Lễ hội văn hóa sông nước năm 2025 với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước”.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, lễ hội được tổ chức nhằm quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đô thị sông nước, góp phần kích cầu du lịch và trở thành thương hiệu văn hóa mới của thành phố.

“Sự kiện không chỉ tạo sản phẩm du lịch đặc trưng mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sông nước, hướng đến phát triển bền vững”, bà Điệp nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi họp báo.

Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ 2025 lần đầu tổ chức quy mô lớn, gồm 12 hoạt động nổi bật, diễn ra từ ngày 26/12 đến 1/1/2026.

Các điểm nhấn nổi bật gồm triển lãm ảnh “Nhịp sống trên sông - Miền Tây xưa và nay” tại công viên Bến Ninh Kiều; trình diễn ẩm thực tại công viên sông Hậu; biểu diễn acoustic trên rạch Cái Khế; đua thuyền buồm, flyboard và Giải vô địch đua vỏ composite mở rộng 2025...

Bên cạnh đó, tại lễ hội còn có loạt không gian quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, sản phẩm du lịch của các tỉnh thành Mekong cũng được bố trí, kết hợp khu thể thao – sức khỏe, trải nghiệm thể thao dưới nước và hoạt động thả đèn hoa đăng trên sông Hậu.

Quang cảnh tại buổi họp báo

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là hội thảo “Du lịch Cần Thơ - Cú hích phát triển bứt phá”, quy tụ các chuyên gia và doanh nghiệp du lịch nhằm bàn giải pháp phát triển du lịch đường sông, liên kết tour tuyến với TP.HCM, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các nước tiểu vùng Mekong.

UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các xã, phường thực hiện đồng loạt chiến dịch làm sạch bờ sông, thu gom rác và vận động người dân giữ gìn môi trường trước, trong và sau lễ hội.

Cũng theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, 10 tháng qua, khách du lịch đến Cần Thơ đạt gần 10 triệu lượt (trên 90% kế hoạch năm 2025), doanh thu hơn 8.600 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024.

Lễ hội văn hóa sông nước được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo lực đẩy mạnh cho ngành du lịch thành phố trong năm tới.