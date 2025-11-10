Lễ hội Trà quốc tế 2025 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 10/11, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) diễn ra buổi họp báo công bố chuỗi sự kiện Lễ hội Trà quốc tế - World Tea Fest 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Đại diện các nước tham dự buổi họp báo.

Lễ hội Trà quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 5/12 đến 7/12, dự kiến thu hút khoảng 20.000 người tham dự với hàng loạt hoạt động nổi bật: Tea Expo (Hội chợ), triển lãm Trà quốc tế, Hội nghị cấp cao về chiến lược phát triển ngành trà (Tea Summit), Chương trình đại nhạc hội (Tea Fest), Tea Connect - Trà ngoại giao với sự tham dự của 60 đại sứ các nước trên thế giới...

Các vị khách nước ngoài thưởng thức trà tại buổi họp báo.

Đáng chú ý, Lễ hội Trà quốc tế 2025 dự kiến xác lập nhiều kỷ lục mới, góp phần quảng bá và khẳng định vị thế trà Việt trên thị trường.

Ông Mori Kazuki, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chè Lâm Đồng (đơn vị đồng tổ chức), cho biết, chuỗi sự kiện trong Lễ hội Trà quốc tế nhằm kết nối các nền văn hóa trên toàn cầu thông qua trà, xây dựng một nền tảng quốc tế - nơi trà trở thành ngôn ngữ chung của hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Các hoạt động còn kiến tạo cầu nối trà toàn cầu, góp phần giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế được lan tỏa, để trà được tôn vinh như một di sản tinh thần của nhân loại.

Các hoa hậu, á hậu Việt Nam tham dự buổi họp báo.

Ngoài ra, chương trình còn đưa du khách khám phá những vùng trà trứ danh, nơi họ có thể trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và nghệ nhân làm trà địa phương.

Nói về lý do chọn Lâm Đồng làm nơi tổ chức, ông Mori Kazuki cho biết: “Tôi biết Lâm Đồng có điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng rất phù hợp để phát triển cây trà. Tại Lâm Đồng, người Pháp đã trồng và chế biến trà đen. Sau đó đền người Đài Loan (Trung Quốc) trồng và chế biến trà ô long. Còn người Việt Nam trồng trà xanh nên ở đây có rất nhiều dòng trà khác nhau.

Ông Mori Kazuki – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng phát biểu tại họp báo.

Năm ngoái khi có chuyến khảo sát tại vùng trà của tỉnh Lâm Đồng, các chuyên gia hàng đầu thế giới về trà cũng đã nhận định đây là nơi hiếm hoi trên thế giới có thể hài hòa rất nhiều dòng trà trên một cánh đồng, diện tích. Trong khi đó, các dòng trà trên thế giới ví dụ như loại trà Assam của Ấn Độ chỉ trồng được ở vùng nóng. Cho nên Lâm Đồng là nơi rất phù hợp để trồng nhiều loại trà trên thế giới.

Việt Nam là nước xuất khẩu trà đứng thứ 5 trên thế giới. Chúng tôi mong muốn qua lễ hội trà quốc tế này sẽ đưa trà Việt Nam đến rộng rãi với bạn bè thế giới”, ông Mori nói thêm.