Lật thuyền khi mang tài sản đi tránh lũ, người đàn ông mất tích

(VTC News) -

Tối 28/10, lãnh đạo xã Gia Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) xác nhận, địa phương này vừa có một người đàn ông bị nước lũ cuốn mất tích. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn C. (64 tuổi, ngụ xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 28/10, ông C. dùng thuyền để di chuyển tài sản đi tránh lũ, không may thuyền bị lật, nước chảy xiết khiến ông C. bị cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Gia Ninh phối hợp với Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Quảng Ninh nhanh chóng triển khai lực lượng và phương tiện tìm kiếm. Tuy nhiên do nước lũ dâng cao, gây ngập cả một vùng rộng lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Hiện, công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Trước đó, khoảng 14h, ngày 27/10, trong lúc cứu hộ cứu nạn tại khu vực hạ lưu đập Thanh Sơn (xã Thái Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ), anh Lê Ngọc H. (22 tuổi, ngụ xã Thái Thủy) không may bị nước lũ cuốn mất tích.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, vào khoảng 7h15 ngày 28/10, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh H. cách vị trí anh này gặp nạn khoảng 200m.

Mưa lũ ở Quảng Bình vẫn đang diễn biến phức tạp. (Ảnh: Võ Thạnh)

Tính đến thời điểm hiện tại, mưa lũ tại Quảng Bình khiến ít nhất 2 người chết và mất tích. Theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, tính đến trưa 28/10, toàn tỉnh có khoảng 17.628 hộ bị ngập lụt, trong đó, huyện Lệ Thủy 12.361 nhà; huyện Quảng Ninh 4.897 nhà và TP. Đồng Hới 370 nhà.

Mưa lũ cũng gây chia cắt 44 thôn bản, trong đó huyện Lệ Thủy có 5 thôn, bản; huyện Quảng Ninh có 38 thôn, bản và huyện Tuyên Hoá có 1 thôn. Mưa bão cũng khiến 3 tàu cá của ngư dân Quảng Bình bị chìm, nhiều cây xanh và hàng nghìn ha rau màu, nuôi trồng thủy sản cùng nhiều công trình giao thông bị thiệt hại, hư hỏng.

Ghi nhận tại Quảng Bình hiện vẫn có mưa cục bộ, ngắt quãng từ to đến rất to. Hiện nay nước tại một số con sông tại Quảng Bình vẫn đang tiếp tục dâng. Đặc biệt tại huyện 'rốn lũ' Lệ Thuỷ nước sông Gianh dâng cao khiến nước lũ dâng gần đến nóc nhà cấp 4.