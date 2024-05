Lập trang web đánh bạc, chiếm đoạt tiền của hàng trăm người

(VTC News) -

Ngày 17/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ nhóm lập trang web đánh bạc giả mạo, chiếm đoạt tiền của hàng trăm người.

Theo thông tin ban đầu, giữa tháng 5/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng thu thập được nhiều thông tin về nhóm người nghi vấn lập trang web đánh bạc giả mạo để lừa đảo nên tập trung lực lượng xác minh, điều tra.

Quá trình điều tra, thu thập thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định được nhóm nghi can này do Dương Văn Tịnh (31 tuổi) cầm đầu, giúp sức có Trần Mỹ Phú An, Bùi Ngọc Hậu, Lý Huỳnh Huy, Trương Thái Huy (tuổi từ 17 đến 25, cùng trú tỉnh Quảng Nam).

Nhóm nghi phạm bị bắt giữ.

Cơ quan công an xác định đây là nhóm từng có thời gian hoạt động lừa đảo qua mạng tại các nước như Lào, Campuchia và Philippines.

Sau khi trở về Việt Nam, nhóm này đến Đà Nẵng, thuê nhà tại địa bàn phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) để lưu trú và tiếp tục tạo lập trang web đánh bạc giả mạo với tên miền “C.xx.com” để dẫn dụ người chơi nạp tiền vào tài khoản.

Khi người chơi nạp tiền để đánh bạc theo địa chỉ trang Web giả mạo này thì nhóm Tịnh chiếm đoạt.

Từ chứng cứ, tài liệu thu thập được, bước đầu cơ quan công an xác định dù mới hoạt động tại Đà Nẵng trong thời gian ngắn nhưng nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt của hơn 300 người với tổng số tiền trên 500 triệu đồng.

Sau khi tạm giữ nhóm này, cơ quan công an thực hiện lệnh khám xét nơi ở, thu giữ nhiều vật chứng gồm 6 bộ máy vi tính, 2 xe máy, 8 điện thoại đi động.

Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.