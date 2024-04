Nhiều 'quý bà' tham gia đường dây đánh bạc 1 tỷ đồng/ngày

Ngày 2/4, Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án, bắt 13 người về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, từ đầu tháng 3/2024, thông qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Diễn Châu phát hiện trên địa bàn xã Diễn Yên xuất hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề với nhiều người tham gia, số tiền giao dịch lớn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Những người có liên quan đến vụ án.

Đường dây này do Lê Đức Dũng (SN 1979) trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu cầm đầu. Dưới quyền của Dũng là 12 đối tượng đại lý cấp 1.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an huyện Diễn Châu đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa.

Sau một thời gian điều tra, sáng 31/3, Công an huyện Diễn Châu chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Công an các xã Diễn Thịnh, Diễn Tân, Diễn Yên, huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ, chia thành các tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp 13 địa điểm.

Cán bộ công an đang lấy lời khai của Lê Đức Dũng.

Qua đó, bắt giữ Lê Đức Dũng và 12 người chủ yếu trú tại xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu), thu giữ 35 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan.

Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng, riêng số tiền đánh bạc trong ngày 31/3/2024 là 1 tỷ đồng.

Hiện chuyên án đang được Công an huyện Diễn Châu điều tra, mở rộng.