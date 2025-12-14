Lão tướng vô địch SEA Games: 33 tuổi tập 'bắn bi', ngoài 50 mới giành HCV

(VTC News) -

Bi sắt không phải môn thể thao nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, cũng không mang đến nhiều tiếng tăm cũng như nguồn thu về tiền bạc cho các vận động viên. Bởi vậy, việc theo đuổi bộ môn này trong một thời gian dài đòi hỏi sự đam mê và kiên trì đặc biệt. Trường hợp vận động viên Nguyễn Văn Dũng là ví dụ tiêu biểu.

Không nhiều người để ý, đây là lần thứ 7 Nguyễn Văn Dũng tham dự SEA Games. Tuy nhiên, tấm huy chương vàng nội dung cá nhân nam shooting cách đây ít ngày mới là lần đầu tiên anh giành giải cao nhất, sau 2 tấm huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Nguyễn Văn Dũng bắt đầu tập bi sắt ở độ tuổi cũng không phải lý tưởng cho hầu hết các môn thể thao - ngoài 30. "Tôi tình cờ được người khác rủ vào chơi thử, mà chơi được nên người ta chọn mình luôn. Khoảng 33 tuổi tôi mới chơi, rồi đam mê môn này không bỏ được. Tôi sẽ chơi đến lúc nào không chơi được nữa thì thôi", nhà vô địch SEA Games 51 tuổi tiết lộ.

VĐV Nguyễn Văn Dũng

Năm nay bước sang tuổi 51, anh được xếp vào hàng "lão tướng" của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Vận động viên môn bi sắt này có kinh nghiệm tham dự 7 kỳ SEA Games. Tuy nhiên, chức vô địch giành được tại Thái Lan cách đây ít ngày mới là lần đầu tiên anh bước lên bục cao nhất của nội dung cá nhân.

"Tham dự Đại hội 7 lần nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi giành được huy chương vàng. Tôi thật sự rất vui mừng và cảm thấy tự hào”, Nguyễn Văn Dũng chia sẻ. Cách "lão tướng" này đón nhận chiến thắng cũng không giống các đồng nghiệp trẻ tuổi tưng bừng và náo nhiệt. Ở tuổi 51, anh điềm tĩnh hơn và có phần lúng túng khi lần đầu được trả lời phỏng vấn với tư cách nhà vô địch.

Ở vòng bán kết, Nguyễn Văn Dũng vượt qua Keokannika Phoudthala (Lào) với tỷ số 43-36. Đây là môn thể thao hiếm hoi được coi là thế mạnh của Lào. Bởi thế, trận bán kết này về độ khó có thể được coi là cao hơn cả chung kết.

Vượt qua đối thủ đáng gờm nhất, thử thách cuối cùng của Nguyễn Văn Dũng là trạn đấu với Satria Topan (Indonesia) có vẻ nhẹ nhàng hơn. Vận động viên Việt Nam thắng cách biệt lớn 45-21 để giành huy chương vàng.