Lao động ngành điện Anh tăng mạnh khi rời bỏ nhiên liệu hóa thạch

(VTC News) -

Các doanh nghiệp vận hành lưới điện tại Anh tăng mạnh nhu cầu tuyển dụng lao động ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, khi quốc gia này tăng tốc chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch và mở rộng hệ thống năng lượng tái tạo.

Nhu cầu tuyển dụng lao động ngành điện tại Anh ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. (Ảnh: Linkedin)

Công ty Scottish Power, một trong những đơn vị vận hành mạng lưới điện lớn nhất Anh, cho biết bộ phận truyền tải điện của họ cần tăng gấp đôi lực lượng lao động trong vài năm tới, từ khoảng 1.200 lên 2.600 người, nhằm đáp ứng các kế hoạch đầu tư quy mô lớn.

“Đây là mức độ tuyển dụng cao nhất mà chúng tôi từng thấy trong lĩnh vực truyền tải điện, có lẽ kể từ những năm 1950”, bà Nicola Connelly, Giám đốc điều hành Scottish Power Energy Networks, nói với Financial Times.

Bà cho biết thêm: “Mảng truyền tải điện vận hành khá ổn định trong thời gian dài và giờ đây, chúng ta lại chứng kiến mức tăng trưởng gần như dựng đứng”.

Theo Scottish Power, các nhà vận hành lưới điện cần xây dựng thêm đường dây và cột điện mới để kết nối các trang trại điện gió, điện mặt trời với hệ thống quốc gia, đồng thời nâng cấp hạ tầng hiện hữu nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng của xe điện và hệ thống sưởi ấm.

Cơ quan quản lý năng lượng Anh (Ofgem) gần đây phê duyệt khoản đầu tư ban đầu 10,3 tỷ bảng (hơn 360.000 tỷ đồng) cho hệ thống truyền tải điện trong giai đoạn 2026 - 2031. Đây là bước đầu trong chương trình đầu tư mà Ofgem ước tính toàn bộ giai đoạn có thể lên tới khoảng 70 tỷ bảng (khoảng 2,5 triệu tỷ đồng).

Phân tích của tập đoàn Energy and Utility Skills cho thấy lực lượng lao động ngành điện tại Anh có thể tăng từ khoảng 160.000 lên gần 290.000 người vào năm 2030, bao gồm các lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối điện và chuỗi cung ứng liên quan.

National Grid, đơn vị vận hành hệ thống truyền tải điện tại Anh và xứ Wales, dự kiến mở rộng lực lượng lao động hơn 40% so với năm 2024, lên 4.350 người vào tháng 4/2026. Trong khi đó, mảng truyền tải điện của SSE tại miền bắc Scotland dự kiến tăng thêm khoảng 1.000 nhân sự trong vòng 5 năm tới.

UK Power Networks, doanh nghiệp quản lý mạng lưới phân phối điện tại London, cho biết có thể tuyển thêm khoảng 1.000 lao động vào năm 2030. Theo ông Andrew Pace, Giám đốc nhân sự của công ty, nhu cầu tuyển dụng tăng lên khi Vương quốc Anh chuyển dịch sang nền kinh tế carbon thấp.

“Khi Vương quốc Anh hướng tới tương lai phát thải thấp, việc kết nối và sử dụng nhiều công nghệ điện hơn như hệ thống sưởi gia đình, pin mặt trời và bộ sạc xe điện sẽ làm gia tăng hoạt động trên lưới”, ông Pace nói.

Nhu cầu việc làm tăng cao trong bối cảnh Anh thúc đẩy chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch. (Ảnh: FT)

Hiệp hội Mạng lưới Năng lượng Anh cho biết ngành này hiện tạo việc làm cho khoảng 36.000 người và sẽ cần thêm “hàng chục nghìn” lao động trong thời gian tới.

Xu hướng diễn ra trong bối cảnh ngành dầu khí ngoài khơi của Anh đang thu hẹp nhanh chóng, với số lượng việc làm giảm khoảng một phần ba trong vòng 10 năm qua. Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh, mức lương trung bình hàng năm trong ngành điện dao động 41.000 - 65.000 bảng (1,45 - 2,3 tỷ đồng), cao hơn mức trung bình cả nước.

Bà Connelly cho biết Scottish Power nhận được "số lượng hồ sơ vượt xa dự kiến" với các vị trí dành cho sinh viên mới tốt nghiệp và học nghề, song việc tuyển dụng nhân sự cấp cao vẫn gặp nhiều khó khăn.

Scottish Power đã triển khai chương trình đào tạo dành cho cựu quân nhân, bao gồm 12 tháng thử việc tại nhiều bộ phận khác nhau.

Ông Leslie Barker, 42 tuổi, gia nhập Scottish Power sau 26 năm phục vụ trong quân đội Anh, cho biết: “Ngành năng lượng sẽ không ngừng mở rộng. Ngành này thực sự khiến tôi hứng thú. Tôi chỉ muốn có hai công việc trong đời, đó là quân đội và điện lực”.

Nhiều lao động trẻ cũng được thu hút vào ngành. Amy Buchanan, 20 tuổi, học viên kỹ sư điện tại Scottish Power, cho rằng công việc duy trì nguồn điện ổn định mang lại nhiều ý nghĩa.

“Bạn thường không nghĩ nhiều về điều đó, chỉ đơn giản là về nhà và bật điện lên. Bạn không nhận ra có bao nhiêu công đoạn đang vận hành phía sau”, cô nói.

Ngoài tuyển dụng, các doanh nghiệp trong ngành cũng đầu tư mạnh vào hạ tầng hỗ trợ lao động. SSEN đang chi khoảng 250 triệu bảng để phát triển nhà ở cho công nhân làm việc tại các khu vực xây dựng lưới điện xa xôi, trước khi bàn giao lại cho cộng đồng địa phương.

Đồng thời, SSEN kêu gọi chính phủ Anh áp dụng các chính sách nhập cư linh hoạt hơn nhằm bổ sung lao động nước ngoài cho lĩnh vực xây dựng, trong khi tiếp tục đào tạo lực lượng lao động trong nước cho tương lai.