HLV Ninh Bình nổi giận: 'Trọng tài Malaysia đến đây xử ép làm gì?'

(VTC News) -

Ninh Bình đứt mạch bất bại và mất ngôi đầu bảng sau khi thua câu lạc bộ Công an Hà Nội với tỷ số 2-3 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) tối qua 1/2. Huấn luyện viên Gerard Albadalejo của đội khách bức xúc mắng trọng tài trong phòng họp báo, từ lời lẽ đến thái độ, cử chỉ đều rất gay gắt.

"Trọng tài phá hỏng trận đấu này. Tôi không hài lòng về công tác trọng tài. Tôi không thể tưởng tượng nổi trọng tài lại có những hành động như vậy, thổi những tình huống rất khó hiểu. Đó là sự hổ thẹn", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nổi nóng. Trước đó, ngay khi trận đấu kết thúc, ông Albadalejo lao vào sân, tiến về phía trọng tài nhưng bị các trợ lý can ngăn.

Video: CAHN 3-2 Ninh Bình.

Như thường lệ trong những trận đấu quan trọng giữa các đội cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng, ban tổ chức bố trí trọng tài người nước ngoài làm nhiệm vụ. Người cầm còi trận đấu giữa CLB CAHN và Ninh Bình tối qua là ông Razlan Joffri Bin Ali, điều hành phòng VAR là ông Mohamad Kamil Zakaria Bin Ismail - đều là người Malaysia.

Huấn luyện viên Albadalejo cho rằng trọng tài xử ép câu lạc bộ Ninh Bình. Theo lời nhà cầm quân người Tây Ban Nha, trọng tài rút thẻ vàng cho cầu thủ của ông nhưng lại bỏ qua cho đội CAHN trong tình huống tương tự.

"Trọng tài người Việt Nam nên cầm còi ở trận đấu này. Họ xứng đáng làm công việc của mình. Trọng tài Malaysia đến đây xử ép chúng tôi để làm gì? Tôi không hiểu nổi. Không tin được trọng tài hôm nay có hành động như vậy. Nếu là một trận đấu sòng phẳng, với một trọng tài Việt Nam, tôi nghĩ không có gì phức tạp", ông Albadalejo nói.

Huấn luyện viên Albadalejo

Ninh Bình mở tỷ số ngay phút thứ 2 sau pha lập công của Geovane Magno. Alan Sebastiao ghi 2 bàn giúp CAHN dẫn ngược 2-1. Sau đó, Dụng Quang Nho nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, khiến Ninh Bình chỉ còn 10 người trên sân.

Trước giờ nghỉ, Alan hoàn tất cú hat-trick, nâng tỷ số lên 3-1 cho CAHN. Sang hiệp hai, Trần Thành Trung ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho đội khách. Tuy nhiên, đây là dấu ấn ít ỏi mà đội khách tạo ra ở nửa sau của trận đấu.

Lợi thế hơn người giúp CAHN kiểm soát tốt thế trận trong khoảng thời gian còn lại. Đội chủ nhà giành chiến thắng 3-2, trở thành CLB đầu tiên đánh bại Ninh Bình tại V.League. Đội khách đứt mạch bất bại, đồng thời mất cả ngôi đầu bảng về tay đối thủ.