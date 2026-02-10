AFC: Malaysia có 50% cơ hội thoát án gian lận nhập tịch

(VTC News) -

Theo Berita Harian, việc Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận cho tạm hoãn thi hành án phạt đối với 7 cầu thủ nhập tịch trái phép được xem là tín hiệu tích cực cho tiến trình kháng cáo đang diễn ra.

Ngày 26/1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận CAS đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án của 7 tuyển thủ quốc gia gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Quyết định này đồng nghĩa với việc án treo giò 12 tháng đối với các cầu thủ do FIFA áp đặt được tạm đình chỉ. Các cầu thủ được phép tiếp tục thi đấu và tham gia mọi hoạt động bóng đá cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), ông Datuk Seri Windsor Paul John.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Datuk Seri Windsor Paul John, cho biết theo kinh nghiệm của ông với nhiều vụ việc từng được đưa lên CAS, việc được chấp thuận tạm hoãn thi hành án là điều hiếm gặp.

“Thông thường rất khó để xin được lệnh hoãn thi hành. Cơ hội có thể nói là 50-50. Theo kinh nghiệm của AFC, trong tất cả các vụ việc từng được xét xử, những bên đưa hồ sơ lên CAS và đề nghị hoãn thi hành án đều thất bại, chưa từng có trường hợp nào được chấp thuận”, ông Windsor cho biết trong chương trình XI Sebelas Utama.

Ông nhấn mạnh đây là lần đầu tiên các cầu thủ nhận được quyết định hoãn thi hành như vậy. Theo phản hồi không chính thức từ các luật sư làm việc với CAS, điều này mang ý nghĩa tích cực đối với các cầu thủ. Tuy nhiên, ông Windsor cũng cảnh báo rằng quyết định tạm hoãn không đồng nghĩa với việc họ chắc chắn sẽ thắng kiện.

“Điều đó không đồng nghĩa với việc họ chắc chắn sẽ thắng. Cơ hội vẫn là 50/50, bởi ở giai đoạn xin hoãn thi hành án, FIFA vẫn chưa đưa ra lập luận chính thức, mới chỉ có ở phía các cầu thủ. Có thể giờ đây FIFA đã đưa ra lập luận của mình, và đến ngày 26/2, cả hai bên - các cầu thủ và FIFA - sẽ cùng đưa quan điểm để xem xét”, ông nói thêm.

CAS đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Theo truyền thông Malaysia, phiên điều trần chính thức sẽ diễn ra vào ngày 26/2. Phán quyết cuối cùng sẽ xác định án phạt của FIFA sẽ được giữ nguyên, được giảm nhẹ hay bị hủy bỏ. Kết quả này không chỉ tác động đến tương lai thi đấu của 7 cầu thủ mà còn ảnh hưởng đáng kể tới Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

“Thông tin không chính thức chúng tôi nhận được là nếu kháng cáo thành công, tức nếu cầu thủ và FAM thắng kiện, lệnh treo giò sẽ chấm dứt ngay và họ có thể thi đấu cho CLB. Ngược lại, nếu thất bại, CAS có thể yêu cầu họ tiếp tục thi hành phần án treo giò còn lại", ông Windsor cho biết.