Lạng Sơn: Kinh tế cửa khẩu lập kỷ lục xuất nhập khẩu hơn 86 tỷ USD năm 2025

(VTC News) -

Sáng 16/1, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo thường kỳ và thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2025; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,06%, thuộc nhóm khá trong cả nước và đứng thứ ba trong 9 tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 71 triệu đồng.

Năm 2025 được xác định là năm “tăng tốc và bứt phá” nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020–2025 và chuẩn bị cho giai đoạn mới. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng với nông - lâm nghiệp chiếm 20,28%, công nghiệp - xây dựng 28,33% và dịch vụ chiếm hơn 47%.

Trong các trụ cột tăng trưởng, kinh tế cửa khẩu tiếp tục là điểm nhấn. Hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu quốc tế và lối thông quan trên địa bàn duy trì thông suốt, ổn định.

Tính đến 30/11/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 86,14 tỷ USD, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.700 lượt xe thông quan, cao điểm vượt 2.000 lượt.

Lạng Sơn đang triển khai thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và vận hành logistics, đồng thời đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu trung chuyển hàng hóa, khu chế xuất, công viên logistics và khu hợp tác thương mại biên giới Tân Thanh - Pò Chài.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển đúng hướng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 43.000 tỷ đồng, tăng gần 16%. Du lịch đón khoảng 4,44 triệu lượt khách, tổng doanh thu ước 4.500 tỷ đồng. Năm 2025 cũng là cột mốc đáng chú ý khi Lạng Sơn được UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu và làng du lịch Quỳnh Sơn được Tổ chức du lịch Liên hợp quốc trao danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới.”

Sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng của thiên tai và dịch tả lợn châu Phi nhưng cơ bản ổn định. Tỉnh duy trì tỷ lệ che phủ rừng 64,3% và tiếp tục phát triển diện tích rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC. Chương trình hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết, phát triển OCOP được đẩy mạnh với 36 sản phẩm được phân hạng.

Về đầu tư công, Lạng Sơn xác định 22 dự án trọng điểm, tập trung cao cho giải phóng mặt bằng và giải ngân. Ước giải ngân vốn ngân sách nhà nước đạt hơn 6.795 tỷ đồng, tương đương 107,6% kế hoạch Trung ương giao.

Tỉnh cũng hoàn thành chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát với hơn 6.500 căn nhà được xây dựng hoặc sửa chữa; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 1,36%. Công tác giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục được đảm bảo, đặc biệt là việc tổ chức hệ thống chính quyền 2 cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính – một mô hình được Trung ương đánh giá cao.

Năm 2026, Lạng Sơn đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10-11%, mở rộng không gian phát triển dựa trên kinh tế biên mậu, chuyển đổi số, logistics, du lịch và kinh tế tư nhân, đồng thời cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.