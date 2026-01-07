GDP 2025 về đích ấn tượng: Tiền đề để 2026 tăng trưởng 2 con số

(VTC News) -

TS Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) - nhận định: Mức tăng GDP của năm 2025 đã hoàn thành kế hoạch, thể hiện nỗ lực vượt bậc của tất cả hệ thống chính trị, bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân. Nền tảng vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát trong giới hạn cho phép, chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ tiếp tục được duy trì, giúp doanh nghiệp và người dân củng cố niềm tin, tạo dư địa thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Đặc biệt, kết quả này là tiền đề quan trọng cho việc bước vào giai đoạn phát triển 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.

Bà Hương cho biết thêm, năm 2025, trong khi các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng toàn cầu chỉ ở mức 3,1 - 3,2% thì Việt Nam lại là quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Nam Á. GDP năm 2025 của nước ta tăng 8,02%, chỉ thấp hơn mức tăng kỷ lục của năm 2022 trong cả giai đoạn 2011 - 2025. Đáng chú ý, nền kinh tế duy trì xu hướng tích cực với quý sau cao hơn quý trước. Riêng quý IV/2025 ước tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất của quý IV trong vòng 15 năm qua.

Theo Cục Thống kê, sự tăng trưởng của nền kinh tế, sự ổn định kinh tế vĩ mô và sự cải thiện về năng suất lao động là những minh chứng rõ nét cho thấy Việt Nam đang thích ứng hiệu quả với các xu thế công nghệ mới và AI, đồng thời khẳng định nội lực vững vàng trước những thách thức từ môi trường quốc tế.

"Kết quả tăng trưởng năm 2025 không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 mà còn tạo động lực mạnh mẽ để cả nước bước vào kỷ nguyên mới", báo cáo của Cục Thống kê nêu.

Tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2025 đạt 8,02% được đánh giá là tín hiệu tích cực, tạo tiền đề để kinh tế năm 2026 tăng 2 con số. (Ảnh minh họa)

Đồng quan điểm, ông Lê Trung Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Thống kê - cho biết, tăng trưởng GDP năm 2025 là kết quả tích cực, thể hiện nội lực và khả năng thích ứng của nền kinh tế Việt Nam đang dần được củng cố. “Đây là điểm tựa tốt cho kế hoạch tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2026 và những năm sau”, ông Hiếu nhận định.

Còn PGS, TS Trần Hoàng Ngân cho rằng: “Mức tăng trưởng GDP 8,02% đã thể hiện sự phấn đấu liên tục, tích cực của đất nước. Tôi không bất ngờ về kết quả này bởi vì đây là mục tiêu đã được phấn đấu kiên trì trong suốt năm 2025”.

Ông Ngân cũng nhấn mạnh về tác động của nhiều Nghị quyết quan trọng được Bộ Chính trị ban hành, mang tính đột phá, đòn bẩy, kim chỉ nam, quyết tâm xây dựng thể chế thông thoáng, từ đó có hạ tầng thông suốt để chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Cả hệ thống đã vào cuộc, phấn đấu liên tục, vừa khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, vừa đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, triển khai các dự án đầu tư công chiến lược. Đến nay, chúng ta có được hệ thống đường bộ cao tốc, đường ven biển, cảng hàng không…Các địa phương thì đầu tư kết cấu hạ tầng, các đầu tàu lớn đều tăng trưởng ở mức cao, đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế”, đại biểu Ngân dẫn chứng.

Để kinh tế 2026 tăng trưởng 2 con số

Theo chuyên gia Trần Hoàng Ngân, để kinh tế năm 2026 tăng trưởng 2 con số, Việt Nam cần tiếp tục kiên trì thực hiện 3 đột phá chiến lược. Đó là:

Đột phá về thể chế, giúp cho môi trường đầu tư được linh hoạt, cải thiện.

Thứ hai là cải cách hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để tháo gỡ các điểm nghẽn và phát huy tiềm lực, thế mạnh của từng địa phương.

Và cuối cùng là đột phá về nhân lực chất lượng cao. Những Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và phát triển giáo dục - đào tạo đã tháo gỡ những vướng mắc để thu hút lực lượng này cho đất nước.

"Những nội dung này đã được chúng ta thực hiện trong nhiều năm, nhưng đến 2026 - năm đầu tiên bước vào kỷ nguyên mới - thì cần tăng tốc hơn nữa, hướng đến mục tiêu tăng trưởng ở 2 con số ở phía trước. Tôi tin rằng trong năm 2026, tăng trưởng sẽ tốt hơn rất nhiều năm 2025”, ông Ngân nói.

Tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 được coi là thách thức lớn.

Ông Lê Trung Hiếu cũng nhấn mạnh bước sang giai đoạn mới 2026 - 2030, kinh tế trong nước đứng trước nhiều thách thức bất định với nhiều cơ hội đan xen thách thức. Việc duy trì và đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong những năm tiếp theo đòi hỏi nỗ lực vượt bậc của cả nền kinh tế, đồng thời phải hội tụ đồng bộ nhiều điều kiện quan trọng, cả về nền tảng vĩ mô, nguồn lực tăng trưởng, chất lượng phát triển và năng lực điều hành chính sách.

Trước hết, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết. Việc kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn nợ công, duy trì các cân đối lớn của nền kinh tế và điều hành chính sách tài khóa - tiền tệ theo hướng linh hoạt, thận trọng sẽ góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Ngoài ra, cần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho tăng trưởng. Đầu tư công cần tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng then chốt, tăng cường giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia, nâng cao hiệu quả phân bổ vốn, tránh đầu tư giàn trải, lãng phí.

Đồng thời, cần tạo điều kiện thuận lợi để khu vực đầu tư tư nhân phát triển, trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng. Việc thu hút đầu tư FDI cần được thực hiện theo hướng có chọn lọc, gắn với chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường và tăng cường liên kết với khu vực kinh tế trong nước.

Thứ ba, nâng cao chất lượng và hiệu quả tăng trưởng. Tăng trưởng kinh tế cần chuyển dần từ mô hình dựa nhiều vào vốn và lao động sang mô hình dựa trên nâng cao năng suất, hiệu quả phân bổ nguồn lực và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.

Thứ tư, tạo đột phá về năng suất lao động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, nhất là trong các ngành, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, qua đó gia tăng giá trị gia tăng và nâng cao chất lượng tăng trưởng; tăng cường đào tạo gắn với nhu cầu thị trường, nhất là khu vực kinh tế tư nhân và các ngành giá trị cao, để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Và cuối cùng là hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của Nhà nước. Việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, bảo đảm tính minh bạch, ổn định và nhất quán của chính sách, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chính sách vĩ mô sẽ tạo nền tảng để các động lực tăng trưởng phát huy hiệu quả.

Triển vọng dài hạn của kinh tế Việt Nam

Việc Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng GDP năm 2025 vượt 8%, cao hơn hầu hết dự báo ban đầu của các tổ chức tài chính quốc tế, cũng được giới đầu tư và các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực. Theo các chuyên gia nước ngoài, kết quả này không chỉ cho thấy sự phục hồi sau giai đoạn khó khăn của kinh tế toàn cầu mà còn phản ánh sức chống chịu, năng lực điều hành và triển vọng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Tăng trưởng GDP cao phản ánh triển vọng dài hạn của Việt Nam. (Ảnh minh hoạ)

Ông Mickaël Driol, CEO kiêm Cố vấn HĐQT Công ty tư vấn chiến lược Mekong Partners, nhận định, điều khiến giới đầu tư quan tâm không chỉ nằm ở con số tăng trưởng tuyệt đối, mà ở "thông điệp” phía sau các con số đó.

“Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu chịu sức ép từ nhu cầu toàn cầu suy yếu, lãi suất cao và bất ổn địa chính trị, Việt Nam vẫn duy trì được tăng trưởng và kiểm soát lạm phát hơn 3%. Điều này cho thấy nền kinh tế có sức chống chịu và năng lực điều hành vĩ mô tương đối ổn định”, ông Mickaël Driol nêu quan điểm.

Trong khi đó, ông Ted Osius, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc điều hành khu vực của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN (USABC), đánh giá Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng tăng trưởng của châu Á. Dẫn các nghiên cứu và nhận định của giới đầu tư quốc tế, ông cho rằng Việt Nam có tiềm năng vươn lên nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới trong vòng hai thập kỷ tới.

Cũng theo ông Ted Osius, đà tăng trưởng của Việt Nam được nâng đỡ bởi nhiều trụ cột cùng lúc, bao gồm: FDI, đầu tư công và khả năng phục hồi của ngành sản xuất. Việt Nam duy trì định hướng tăng trưởng hướng xuất khẩu, công nghiệp hóa, đồng thời sở hữu môi trường chính trị ổn định, Chính phủ cam kết đổi mới sáng tạo và lực lượng lao động trẻ, cần cù. Những yếu tố này tạo nền tảng thuận lợi cho thương mại và đầu tư trong dài hạn.

Bước sang năm 2026, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 10%/năm cho giai đoạn 2026-2030, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030. Theo các chuyên gia, đây là mục tiêu tham vọng nhưng có cơ sở, nếu Việt Nam giải được “bài toán bản lề” về vốn, hạ tầng, và năng lượng sạch.

"Triển vọng chung vẫn khá tích cực, song năm 2026 sẽ là giai đoạn Việt Nam được đánh giá nhiều hơn về năng lực thực thi. Kỳ vọng tăng trưởng vẫn ở mức cao, nhưng để duy trì được đà này, việc xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng, năng lượng và nhân lực sẽ đóng vai trò quyết định", ông Mickaël cho biết.

Ông cũng cho rằng từ góc độ đầu tư, môi trường sẽ ngày càng chọn lọc hơn, khi dòng vốn FDI tập trung vào các dự án có độ phức tạp cao, đòi hỏi nguồn điện ổn định, quản trị tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị).

Năm 2026 là giai đoạn “củng cố” mang tính quyết định đối với nền kinh tế Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Theo ông, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam cần đi đầu trong các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và công nghệ sinh học. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý về những thách thức hiện hữu, đặc biệt là bài toán năng lượng. “Đạt được tăng trưởng GDP hai con số sẽ đòi hỏi nguồn cung năng lượng lớn và ổn định. Với nhiều doanh nghiệp Mỹ và quốc tế, khả năng tiếp cận nguồn năng lượng sạch đáng tin cậy là yếu tố thiết yếu”, ông Ted Osius nhấn mạnh.