Phẫu thuật nội soi hoàn toàn cắt u đại tràng 5cm cho du khách Canada

(VTC News) -

Đang đi du lịch Hà Nội, anh Pedram Noury (36 tuổi) phải nhập viện trong tình trạng đi ngoài ra máu đỏ tươi liên tục suốt 2 giờ. Kết quả nội soi tiêu hóa và chụp CT ổ bụng cho thấy trực tràng và đại tràng có nhiều dịch máu đỏ, đại tràng lên có khối u 5cm, bề mặt xuất huyết, xung quanh có hạch mạc treo ruột. ThS.BS Cù Trung Kiên - Phó khoa Ngoại Tiêu hóa - BVĐK Hồng Ngọc chẩn đoán anh Pedram Noury xuất huyết tiêu hóa thấp do u đại tràng góc gan.

Hình ảnh khối u 5cm ở đại tràng góc gan.

Sau khi hội chẩn, ekip bác sĩ Ngoại Tiêu hóa đã quyết định lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi hoàn toàn cắt 1/2 đại tràng phải, mục tiêu loại bỏ hoàn toàn tổn thương, bệnh nhân ít đau đớn, hồi phục nhanh chóng.

"Khối u có kích thước lớn và có tình trạng xuất huyết tiêu hóa. Do đó, chúng tôi đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa, quyết định lựa chọn phương án phẫu thuật nội soi - giải pháp can thiệp ít xâm lấn, hạn chế tối đa sang chấn và giúp người bệnh hồi phục nhanh chóng hơn" - ThS.BS Cù Trung Kiên - bác sĩ trực tiếp điều trị cho anh Pedram Noury chia sẻ.

Trong quá trình phẫu thuật, thông qua năm đường tiếp cận nhỏ, bác sĩ đã tiếp cận chính xác vị trí khối u, loại bỏ khoảng 20cm đại tràng bị tổn thương, đồng thời nạo vét triệt để toàn bộ các hạch mạc treo ruột liên quan và nối hồi tràng - đại tràng bên bên.

ThS.BS Cù Trung Kiên và ekip thực hiện phẫu thuật nội soi hoàn toàn cắt đại tràng.

Kết quả sinh thiết cho thấy tổn thương là dạng u mỡ dưới niêm mạc lành tính, diện cắt trên, diện cắt dưới và hạch không còn u. Sau phẫu thuật, anh Pedram Noury hồi phục tốt, các triệu chứng xuất huyết chấm dứt hẳn, chức năng tiêu hóa trở về bình thường, bệnh nhân có thể ăn uống, đi lại sau 5 ngày.

"Ban đầu tôi cũng khá lo lắng khi có triệu chứng đi ngoài ra máu, nhưng may mắn tôi đã được giới thiệu tới bệnh viện Hồng Ngọc. Ở đây, các bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ Kiên rất tận tâm và chuyên nghiệp. Tôi rất cảm ơn các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên đã giúp tôi điều trị kịp thời" - anh Pedram Noury Chia sẻ vào ngày ra viện.

Bệnh nhân phục hồi tốt, sức khỏe ổn định sau 5 ngày can thiệp.

Theo các nghiên cứu và báo cáo giải phẫu, u mỡ đại tràng rất hiếm gặp với tỉ lệ mắc mới chỉ dao động từ khoảng 0,2% đến 4,4% dân số. Bệnh không có triệu chứng nên hầu hết được phát hiện tình cờ qua nội soi, chụp cắt lớp vi tính... Khi khối u kích thước lớn trên 2cm có thể gặp các triệu chứng như đau bụng, rối loạn đại tiện, đại tiện ra máu, tắc ruột. Tuy là bệnh lý lành tính nhưng u mỡ đại tràng nếu không được phát hiện sớm có thể có biến chứng như tắc ruột, lồng ruột, chảy máu tiêu hóa... nguy hiểm đến tính mạng.

Phẫu thuật nội soi hoàn toàn cắt đại tràng là giải pháp tối ưu điều trị u mỡ đại tràng hiệu quả. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật phức tạp, yêu cầu bác sĩ có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm cùng nhiều phương tiện hiện đại như hệ thống chụp CT trước mổ, hệ thống nội soi tiêu hóa độ phân giải cao, phòng mổ nội soi hiện đại, trang thiết bị tiên tiến để cuộc mổ diễn ra thuận lợi, an toàn cho người bệnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, kỹ thuật phẫu thuật nội soi hoàn toàn cắt đại tràng đã được áp dụng thường quy, mang lại hiệu quả cao trong điều trị bệnh đại tràng như u đại tràng, ung thư đại tràng.... giúp người bệnh ít đau đớn, phục hồi nhanh chóng sau can thiệp.

