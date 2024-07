Lấn át nữ chính, An Nhiên là điểm sáng giúp ‘Trạm cứu hộ trái tim’ giữ khán giả

(VTC News) -

Bộ phim Trạm cứu hộ trái tim đã bước vào những tập cuối. Mọi mâu thuẫn của phim đã bộc lộ hết, dàn nhân vật phản diện bắt đầu gánh hậu quả, đây cũng là lúc các nhân vật chính nhận được sự đền bù.

Tuy nhiên, thay vì hả hê, thích thú với trái ngọt của dàn diễn viên chính, khán giả lại chán nản muốn sớm kết thúc các phân cảnh của cặp nam nữ chính. Nhân vật duy nhất nhận được sự quan tâm của công chúng là An Nhiên do Lương Thu Trang thủ vai.

Phân đoạn An Nhiên bị "lật mặt" trong "Trạm cứu hộ trái tim".

Đầu tiên, điều khiến bộ phim mất đi sức hút trong mắt khán giả là do kịch bản quá nhiều lỗ hổng, các tình tiết liên tục bị chê vô lý, thiếu thực tế, thậm chí là thiếu kiến thức.

Không ít lần phim bị la ó vì các tình tiết “chỉ có trên phim”: Nhiên và Nghĩa “thao túng” bác sĩ làm giả hồ sơ bệnh án, làm giả kết quả xét nghiệm AND, bác sĩ bỏ rơi bệnh nhân ngay trên bàn mổ, nữ phản diện thù hận cả gia đình nữ chính chỉ vì lấy nhầm đôi giày múa…

Ngoài kịch bản kém logic, thiếu thực tế, cách xây dựng nhân vật của Trạm cứu hộ trái tim cũng không được đánh giá cao. Ngay từ những tập đầu của phim, dàn nhân vật chính: Ngân Hà (Hồng Diễm), Vũ (Trương Thanh Long), Mỹ Đình (Thúy Diễm)… đã không nhận được thiện cảm từ khán giả.

Ngân Hà là nữ chính phim "Trạm cứu hộ trái tim" nhưng có tạo hình nhạt nhòa, nét diễn thiếu cảm xúc.

Nữ chính được giới thiệu là tiểu thư gia đình giàu có nhưng lại có ngoại hình xuề xòa, thiếu hấp dẫn. Tính cách của Ngân Hà bị nhận xét là quá thụ động, hiền lành đến vô lý cộng thêm việc nhân vật này luôn xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, biểu cảm ngơ ngác, gượng gạo cũng khiến khán giả mất thiện cảm với bộ phim và nhân vật.

Bên cạnh đó, nữ phụ Mỹ Đình (Thúy Diễm) luôn ồn ào, tính cách “phổi bò” đến mức đem chuyện bắt cóc trẻ em ra làm trò đùa, luôn làm hỏng mọi việc càng khiến công chúng mất thiện cảm với bộ phim.

Cách xây dựng nhân vật khiến cả nữ chính, nữ phụ đều "mất điểm" trước khán giả.

Do đó, không khó hiểu khi nhiều người nhận định An Nhiên và nét diễn xuất của Lương Thu Trang là điểm sáng duy nhất của phim.

Theo mạch phim, An Nhiên là nhân vật gây ra nhiều bi kịch, đẩy gia đình nữ chính và chính bản thân mình vào ngõ cụt. Cô ta không ngại đánh đổi cả hạnh phúc, tình yêu của bản thân, lừa dối chính bạn trai mình chỉ để báo thù.

Tuy là nhân vật phản diện nhưng phản hồi của khán giả dành cho An Nhiên lại tích cực hơn rất nhiều so với dàn nhân vật chính diện. Dưới mỗi bài đăng về phim Trạm cứu hộ trái tim, không ít khán giả nhận định họ còn theo dõi bộ phim là vì muốn biết “cái kết” của An Nhiên, vì Lương Thu Trang diễn phản diện quá “đỉnh”.

Số phận của An Nhiên và diễn xuất của Lương Thu Trang đã "níu chân" khán giả.

Dù kịch bản của nhân vật An Nhiên cũng có nhiều điểm thiếu thuyết phục song đây là nhân vật có chiều sâu tâm lý, có nhiều “nút thắt” để lại ấn tượng mạnh cho khán giả.

Ngay từ khi xuất hiện, An Nhiên đã gây chú ý với tạo hình sành điệu, thu hút đúng với tính cách và hoàn cảnh nhân vật. Nét diễn của Lương Thu Trang trong từng phân cảnh cũng lột tả được sự mưu mô, toan tính của “trùm cuối”.

Đặc biệt, từ những tập An Nhiên bắt đầu chịu quả báo, khán giả không khỏi thích thú khi Lương Thu Trang khắc họa một cách linh hoạt, chân thực, chạm tới cảm xúc của khán giả.

Lương Thu Trang và nhân vật An Nhiên được xem là điểm sáng của "Trạm cứu hộ trái tim".

Phân đoạn An Nhiên và Nghĩa đối diện với nhau để “lật mặt”, chỉ qua những biểu cảm gương mặt của Lương Thu Trang, khán giả có thể hiểu nhân vật đang đi từ thận trọng, hoài nghi tới phẫn nộ, “bùng nổ” và cuối cùng là tuyệt vọng.

Bản thân Lương Thu Trang cũng thừa nhận để khắc họa được tâm lý nhân vật An Nhiên, nữ diễn viên đã phải áp lực rất nhiều: "Tâm lý của An Nhiên rất phức tạp, luôn trong tình trạng mất mát, tổn thương nên đôi khi cô ấy cũng rối bời như người đứng giữa ngã ba đường.

Chính tôi cũng bị tâm lý nhân vật chi phối rất nhiều. Có lúc tôi cũng muốn “thoát vai” cho nhẹ đầu nhưng vì tâm lý An Nhiên quá phức tạp nên tôi bắt buộc phải “ăn ngủ” với vai diễn để thể hiện được tối đa sự bất ổn, đa chiều trong nội tâm nhân vật".

An Nhiên đe dọa mẹ chồng - phân cảnh diễn xuất ấn tượng của Lương Thu Trang trong "Trạm cứu hộ trái tim".

Có sự thu hút cả về tạo hình lẫn diễn xuất, Lương Thu Trang không khó để chinh phục khán giả, “lấn lướt” nữ chính. Dưới những bài đăng về phim, không ít khán giả nhận định diễn xuất của Lương Thu Trang và số phận nhân vật An Nhiên chính là điều duy nhất khiến họ còn tiếp tục theo dõi bộ phim này.