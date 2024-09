Quan chức Quốc hội: Đề xuất giảm thuế thu nhập với cơ quan báo chí xuống còn 10%

(VTC News) -

Sáng 23/9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

Đáng chú ý, liên quan đến mức thuế suất ưu đãi, Chính phủ đề xuất cơ quan báo chí không phải loại hình báo in (điện tử, truyền hình, phát thanh) có thể được hưởng thuế ưu đãi 15%, giảm 5% so với hiện nay. Riêng báo in tiếp tục áp dụng mức thuế suất ưu đãi 10% như quy định hiện hành.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh. (Ảnh: quochoi.vn)

Thảo luận về nội dung này, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, báo chí là cơ quan báo chí cách mạng, là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan Nhà nước.

Ông Nguyễn Đắc Vinh nêu thực tế, nguồn thu hiện nay của các cơ quan báo chí dựa phần nhiều vào hoạt động quảng cáo, kinh tế báo chí. Song, "chiếc bánh" quảng cáo đang giảm rất nhiều, gây khó khăn cho các cơ quan báo chí.

"Vì vậy, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông và thống nhất đề xuất mức thuế chung với báo chí là 10% như báo in hiện nay", Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục nói.

Phát biểu tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, mục tiêu cuối cùng của việc sửa Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp là bảo đảm nguồn thu ngân sách ổn định, nâng cao tỷ lệ động viên thu nội địa, khắc phục tình trạng chuyển giá, phòng chống trốn thuế, thất thu thuế, hạn chế các hành vi làm xói mòn cơ sở thuế.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần bảo đảm công bằng hệ thống thuế Việt Nam phù hợp với yêu cầu thực tiễn xu thế và thông lệ quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: quochoi.vn)

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nếu làm tích cực, chất lượng thì có thể trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, nếu không thì có thể trình tại Kỳ họp sau.

"Tinh thần là đổi mới cách làm luật với tư duy mới, quan điểm mới, cái gì thuộc phạm vi Quốc hội thì Quốc hội quy định, cái gì thuộc Chính phủ (nghị định, thông tư) thì Chính phủ ban hành thực hiện. Ở tầm nghị định, thông tư khi sửa sẽ nhanh hơn luật", Chủ tịch Quốc hội nói.

Đề cập đến kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 10 là phải quan tâm đến thể chế, chỗ nào vướng, vướng cái gì là sửa cái đó để tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, có những luật phải quy định chi tiết như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, còn liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội luôn biến động, thay đổi thì phải điều chỉnh cho đúng vai của ngành, lĩnh vực đó.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, những vấn đề đang vướng, đang khó khăn thì các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ làm ngày, làm đêm, tích cực để tháo gỡ nhằm bảo đảm kinh tế phát triển, xã hội phát triển.