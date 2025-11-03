Nước sông dâng vượt xa báo động 3, TP Huế tiếp tục chìm trong biển nước

Sáng 2/11 TP Huế tiếp tục có mưa to, có nơi đặc biệt to. Mưa lớn khiến lượng nước đổ về lớn khiến các hồ chứa thuỷ điện buộc phải tăng cường điều tiết nước về hạ du làm cho nước sông Bồ và sông Hương lên nhanh, vượt xa mức báo động 3. Mực nước sông Hương đo được tại trạm Dã Viên lúc 12h30 ngày 3/11 là 4,23 mét (báo động 3 là 3,5 mét); trên sông Bồ, mực nước đo được tại trạm Phú Ốc lúc 12h ngày 3/10 là 5,28 mét (vượt báo động 3 là 0,78 mét, vượt đỉnh lũ lịch sử ngày 29/10 là 0,1 mét).