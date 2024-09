Làm mới bản hit của Mỹ Tâm và Bằng Kiều, Phương Phương Thảo nói gì?

(VTC News) -

Sau thành công của album vol 3 Lệ xa người với doanh số hơn 10.000 bản, Phương Phương Thảo đang là một trong những ca sĩ trẻ hiếm hoi của showbiz Việt có thể bán được đĩa vật lý.

Ca sĩ Phương Phương Thảo.

Tiếp nối sự thành công đó, giọng hát gốc Ninh Bình tiếp tục cho ra mắt album vol 4 mang tên Khoảnh khắc gồm 8 ca khúc quen thuộc với khán giả Việt được phối mới lại, cùng với đó là 8 MV gồm: Muộn màng là từ lúc, Lối cũ ta về, Bên em là biển rộng, Đếm lá ngoài sân… Đáng chú ý, đây đều là những ca khúc từng gắn liền với tên tuổi của Mỹ Tâm, Bằng Kiều...

Nói về việc này, giọng ca 9X không ngại nếu bị so sánh với những anh chị đi trước. "Là một ca sĩ trẻ, việc được khán giả so sánh với bậc đàn anh, đàn chị là quá may mắn cho mình và rất đáng tự hào", ca sĩ thừa nhận.

Cô cho biết mỗi ca khúc được làm mới lại sẽ giúp khán giả có thêm sự lựa chọn khi nghe, giúp bài hát đó được tiếp tục "sống". Ca sĩ tiết lộ kinh phí đầu tư dự án gần 1 tỷ đồng, được cô tích cóp hơn một năm qua.

Phương Phương Thảo dần thoát mác "hiện tượng cover".

Nổi lên như một "hiện tượng cover" nhưng thời gian gần đây, Phương Phương Thảo dần được thừa nhận thực lực vì sự thể hiện đa dạng không chỉ ở nhạc trẻ, mà còn ở dòng nhạc xưa.

Ca sĩ chia sẻ: "Trong 2 năm qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về con đường đi của mình. Tôi nên thay đổi mình để hát nhiều ca khúc trẻ trung hơn để mở rộng đối tượng khán giả hay vẫn giữ phong cách cũ.

Tôi may mắn có được một giọng hát phù hợp với dòng nhạc trữ tình và một lượng khán giả yêu mến. Đối với một ca sĩ không có bệ đỡ hay tài chính như tôi thì như vậy đã là quá may mắn, nên tôi sẽ kiên trì trên con đường hẹp của mình là những khúc tình xưa cũ đã đi vào lòng người".

Giọng ca 9X cho biết khi chính thức Nam tiến, cô đi hát ở các sân khấu lớn nhỏ trong và ngoài nước, phục vụ cho nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Điều đó giúp cô điều chỉnh dần cách hát sao cho hợp thị hiếu số đông mà vẫn giữ được bản sắc của mình là "hát bằng tất cả cảm xúc, trái tim".

Phương Phương Thảo hát ca khúc "Khoảnh khắc".

Phương Phương Thảo sinh năm 1990 tại Ninh Bình, là gương mặt được chú ý sau các bản cover nhạc Hoa lời Việt. Vì hoàn cảnh khó khăn, nữ ca sĩ đã phải trải qua nhiều nghề như tiếp thị sim, làm hoa thủ công bán ở vỉa hè, bán đồ ăn sáng... cho đến "hát lót" ở phòng trà.

Nhờ kiên trì đeo đuổi đam mê, Phương Phương Thảo dần trở thành giọng ca được nhiều khán giả yêu thích, tự tin tổ chức show riêng và show nào cũng "cháy vé".

Hai album đầu tay của giọng ca gốc Ninh Bình được bán ra với con số khá ấn tượng với một nghệ sĩ trẻ: 5.000 đĩa cho album vol 1 và 7.000 đĩa cho album vol 2. Album gần nhất là Lệ xa người đã 3 lần tái bản với tổng số bán ra gần 10.000 đĩa.