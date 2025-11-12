Làm mát bằng chất lỏng - giải pháp then chốt cho trung tâm dữ liệu và nhà máy AI

Khi ngành công nghiệp tiến tới mật độ điện năng trên 140kW mỗi rack và chuẩn bị cho các trung tâm dữ liệu với mật độ lên tới 1MW trở lên, các chip AI ngày càng hoạt động với nhiệt độ cao và được đóng gói dày đặc hơn.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về công nghệ làm mát hiệu quả để duy trì hiệu suất tối ưu.

Công nghệ làm mát bằng chất lỏng trở thành yêu cầu chiến lược tất yếu đối với các trung tâm dữ liệu và nhà máy AI. (Ảnh: MH)

Làm mát bằng chất lỏng trở thành giải pháp chiến lược tất yếu đối với các trung tâm dữ liệu và nhà máy AI hiện đại.

Theo báo cáo, chi phí làm mát có thể chiếm tới 40% tổng ngân sách điện năng của trung tâm dữ liệu. Giải pháp làm mát bằng chất lỏng trực tiếp giúp nâng cao hiệu quả tản nhiệt lên đến 3.000 lần so với làm mát bằng không khí, nhờ khả năng loại bỏ nhiệt ngay tại cấp độ chip.

Tuy nhiên, việc triển khai công nghệ làm mát bằng chất lỏng không hề đơn giản, đòi hỏi một phương pháp tiếp cận toàn diện từ khâu cung ứng công nghệ, lắp đặt cho tới bảo trì liên tục.

Đáp ứng nhu cầu đó, Schneider Electric phối hợp cùng Motivair giới thiệu danh mục giải pháp làm mát và hạ tầng trung tâm dữ liệu toàn diện nhất hiện nay. Bộ giải pháp bao gồm các thiết bị hạ tầng vật lý như CDU (Cooling Distribution Unit), RDHx (Rear Door Heat Exchanger), HDU (Heat Dissipation Unit), tấm làm mát động, máy làm lạnh và nhiều thiết bị khác, kết hợp với phần mềm và dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt.

Tất cả các sản phẩm và dịch vụ này đều được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý nhiệt của khối lượng công việc điện toán hiệu suất cao (HPC), AI và các hệ thống điện toán tăng tốc thế hệ mới.

“AI chính là cuộc cách mạng công nghệ tiếp theo và đã biến công nghệ làm mát bằng chất lỏng trở thành yêu cầu chiến lược không thể thiếu đối với các trung tâm dữ liệu và nhà máy AI”, ông Andrew Bradner, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách mảng kinh doanh làm mát của Schneider Electric, khẳng định.