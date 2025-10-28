Làm giả văn bản của lãnh đạo tỉnh, một giáo viên ở Lào Cai bị bắt

(VTC News) -

Ngày 28/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Duy (SN 1986, trú xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) – giáo viên Trường THCS Yên Thái, để điều tra hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trần Đình Duy tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian công tác, mong muốn được Ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao nên Duy nảy sinh ý định tạo dựng một số văn bản giả mạo của UBND tỉnh Lào Cai.

Ngày 15/10, Duy tải một công văn thật của UBND tỉnh về máy tính, sau đó tự chỉnh sửa số hiệu, ngày tháng và nội dung, “hô biến” thành văn bản có tên gọi Công văn số 1903/UBND-VX, đề cập việc kiểm tra thí điểm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Văn bản mà bị can Trần Đình Duy làm giả mạo. (Ảnh: CACC)

Sau khi hoàn thành bản giả, Duy gửi cho Hiệu trưởng Trường THCS Yên Thái, nói rằng có quen biết với cấp trên và có thể “xin” để đoàn kiểm tra không xuống làm việc.

Hai ngày sau, người này tiếp tục tạo thêm Công văn số 1921/UBND-VX, với nội dung “đính chính”, nêu rõ không kiểm tra trường Yên Thái nhằm củng cố niềm tin cho lời nói của mình.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.