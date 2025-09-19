Phá đường dây làm giả giấy tờ liên tỉnh do 'ông trùm' 9x điều hành

(VTC News) -

Công an TP Huế cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Nghệ An triệt phá thành công một đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả hoạt động liên tỉnh.

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế ra quyết định khởi tố 08 bị can trong đường dây gồm Phạm Duy Phú (SN 1992, trú Nghệ An); Nguyễn Huy Tiến (SN 1979); Phạm Hữu Dũng (SN 1991) cùng trú TP Hà Nội; Nguyễn Phi Định (SN 1997, trú Nghệ An); Phạm Đắc Hóa (SN 1983, trú TP Huế); Trần Quốc Huy (SN 1994, trú Nghệ An); Đinh Xuân Nam (SN 2000) và Mai Quốc Việt (SN 2000) cùng trú Ninh Bình về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Cán bộ An ninh đang yêu cầu Phạm Duy Phú thực nghiệm lại cách thức in ấn, làm giả giấy tờ.

Trước đó, các trinh sát của Công an TP Huế phát hiện loạt tin nhắn hé lộ những dấu hiệu bất thường được gửi qua ứng dụng iMessage với nội dung ngắn gọn: "Chuyên làm GPLX, CCCD, bằng cấp các loại... uy tín, bảo mật, giao hàng toàn quốc".

Kèm theo đó là một tài khoản Zalo "ảo" để liên hệ. Không phải là một vài tin nhắn đơn lẻ, mà là một chiến dịch dội bom tin nhắn được thực hiện với tần suất dày đặc, nhắm vào hàng vạn thuê bao ngẫu nhiên trên cả nước.

Lần theo các dấu vết, lực lượng Công an phát hiện hệ thống công nghệ phức tạp với 03 máy chủ được thuê ở nước ngoài, dùng để vận hành một hệ thống 35 chiếc điện thoại thông minh hoạt động không ngừng nghỉ. Chính hệ thống này phát tán hàng nghìn tin nhắn rác qua iMessage mỗi ngày.

Đồng thời xác định, các dòng tiền phức tạp được rửa qua nhiều tài khoản ngân hàng “ảo” cho đến các địa chỉ truy cập mạng ẩn danh, sau tầng tầng lớp lớp bức màn “ảo” đều chỉ về Phạm Duy Phú (SN 1992, trú Nghệ An). Đây chính là “ông trùm” đứng sau đường dây sản xuất giấy tờ giả quy mô “khủng”.

Với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Phú không chỉ trực tiếp vận hành hệ thống quảng cáo, quản lý các tài khoản Zalo “ảo” để chốt đơn, thu thập thông tin của khách hàng mà còn là người quyết định trong khâu sản xuất. Phú cùng với 2 người thân tín là Trần Quốc Huy và Nguyễn Phi Định sử dụng căn hộ cao cấp, biệt lập tại Nghệ An và lắp đặt nhiều loại máy móc hiện đại để làm “công xưởng” sản xuất giấy tờ giả.

Lực lượng công an thu giữ nhiều máy móc, 15.000 phôi giả các loại và nhiều loại giấy tờ giả đã sản xuất.

Để tránh lộ diện, Phú sử dụng các tài khoản Facebook, Telegram "ảo" đăng tin tuyển người giúp việc, nhân viên văn phòng trên toàn quốc. Giấy tờ giả sau khi sản xuất được gom lại và chuyển ra Hà Nội để Nguyễn Huy Tiến và Đinh Xuân Nam phụ trách trung chuyển trước khi giao đến khách hàng nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Tinh vi hơn, Tiến và Nam không gửi hàng từ một bưu cục cố định mà chia nhỏ các gói hàng, phân tán đến nhiều bưu cục khác nhau của ViettelPost, VNPost. Mai Quốc Việt được giao nhiệm vụ tạo mã vận đơn, theo dõi hành trình đơn hàng và xử lý các vấn đề phát sinh.

Từ năm 2022 cho đến khi bị triệt phá, đường dây của Phú thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng. Quá trình phá án, lực lượng Công an thu 35 điện thoại smartphone, 04 bộ máy tính để bàn, 01 laptop, 02 máy in nhiệt thẻ căn cước công dân, 03 máy in màu cùng hơn 15.000 phôi giả các loại và nhiều loại giấy tờ giả.