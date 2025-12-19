Lâm Đồng khánh thành, khởi công nhiều dự án trọng điểm

(VTC News) -

Sáng 19/12, tại xã Đạ Huoai, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức lễ khởi công Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sơn Hải nhấn nút khởi công dự án.

Lễ khởi công dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là 1 trong 79 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp của Cầu truyền hình Quốc gia, tham gia sự kiện Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 65,88km, tổng vốn đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Một góc cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc chuẩn bị khởi công.

Tuyến cao tốc này có điểm đầu kết nối với cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (Đồng Nai), điểm cuối tại phường 1 Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ.

Giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến đường cao tốc này có vận tốc thiết kế 80km/h, quy mô 4 làn xe. Giai đoạn phân kỳ có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, có bố trí dừng xe khẩn cấp không liên tục.

Thời gian thực hiện dự án từ khi chuẩn bị đầu tư tới thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2027; hoàn thành đưa vào khai thác trong Quý IV năm 2027. Thời gian thu phí, hoàn vốn trong 23 năm 9 tháng.

Đông đảo bà con tại xã Đạ Huoai tham dự buổi lễ.

Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được kỳ vọng giảm tải cho quốc lộ 20, đặc biệt qua khu vực đèo Bảo Lộc.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là công trình giao thông trọng điểm, kết nối Lâm Đồng với các vùng kinh tế trọng điểm, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2027.

Khánh thành sân bay quân sự Phan Thiết.

“Tuyến cao tốc này sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho Quốc lộ 20, khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông, đặc biệt tại khu vực đèo Bảo Lộc. Đồng thời mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy thu hút đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ, tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương và khu vực.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ khánh thành.

Dự án cũng thể hiện quyết tâm của tỉnh Lâm Đồng trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về ba đột phá chiến lược, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có khoảng 5.000 km đường cao tốc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nói.

Đại tướng Phan Văn Giang chụp ảnh kỷ niệm tại sân bay quân sự Phan Thiết.

Sáng cùng ngày, tại phường Mũi Né (Lâm Đồng), Bộ Quốc phòng tổ chức lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng Sân bay quân sự Phan Thiết. Dự lễ khánh thành có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Một góc sân bay quân sự Phan Thiết.

Sân bay Phan Thiết là công trình có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng - an ninh và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Với tổng mức đầu tư 7.925 tỷ đồng, Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn Quân sự cấp I và Dân dụng cấp 4E ICAO, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay quân sự hiện đại và máy bay lớn như Boeing 777, Airbus A350.

Khánh thành dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông.

Dự án được xây dựng trên diện tích 439,4 ha, có quy mô lớn, bao gồm: Khu bay, với đường cất hạ cánh dài 3.050m, rộng 45m; hệ thống đường lăn, sân đỗ, bảo hiểm, tĩnh không đồng bộ.

Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông với sân đậu trực thăng trên tầng thượng.

Cũng trong sáng nay, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khởi công, khánh thành: dự án Kho xưởng xây sẵn cho thuê HLI - Nam Hà 2; dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông và dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tân Đức.