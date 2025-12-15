Diện mạo cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn hơn 12.400 tỷ đồng trước ngày về đích

Đối với gói thầu số 11-XL từ Km0+00 – Km23+500 do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn gặp khó khăn khi tiến độ thi công 2,8km đoạn tuyến băng rừng chậm 8 tháng so với kế hoạch. Vì tháng 10/2024 Ủy ban Tường vụ Quốc hội mới có chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đồng thời mùa mưa năm 2024 kéo dài sau khi có mặt bằng thi công.