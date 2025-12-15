Diện mạo cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn hơn 12.400 tỷ đồng trước ngày về đích

Diện mạo cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Gia Lai
Dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), là một trong những dự án thành phần của dụ án cao tốc Bắc-Nam, thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 -2025.
Dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn được khởi công ngày 1/1/2023 và theo hợp đồng sẽ về đích vào ngày 16/12 tới, sau gần 2 năm thi công.
Đoạn cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn có tổng chiều dài tuyến 70,1km, nằm trọn trong địa bàn tỉnh Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ) với tổng mức đầu tư hơn 12.400 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.
Dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn gồm 2 gói thầu: Gói thầu 11-XL từ Km0+00 – Km23+500 do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thi công. Gói thầu 12-XL từ Km23+500 –Km70+091 do Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc, Tổng công ty xây dựng CTGT 8, Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh, Công ty CP 471 thi công.
Toàn tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn có 5 nút giao liên thông: nút giao với ĐT.629, nút giao Phù Mỹ, nút giao ĐT.634, nút giao QL19B, nút giao QL19.
Theo Ban Quản lý dự án 85, gói thầu số 12-XL từ Km23+500 –Km70+091 do liên danh nhà thầu thi công đạt yêu cầu tiến độ, đến nay gói thầu đã cơ bản hoàn thành các công trình cầu, cống, hầm chui trên tuyến và các hạng mục nền, mặt đường.
Hiện tại gói thầu số 12-XL đã thi công các hạng mục ATGT; đáp ứng tiến độ thông xe kỹ thuật vào ngày 19/8/2025 trước đó.
Đối với gói thầu số 11-XL từ Km0+00 – Km23+500 do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn gặp khó khăn khi tiến độ thi công 2,8km đoạn tuyến băng rừng chậm 8 tháng so với kế hoạch. Vì tháng 10/2024 Ủy ban Tường vụ Quốc hội mới có chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đồng thời mùa mưa năm 2024 kéo dài sau khi có mặt bằng thi công.
Cũng theo Ban Quản lý dự án 85, hiện đơn vị đang phối hợp với Ban An toàn giao thông (Sở Xây dựng Gia Lai), Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị quản lý tuyến rà soát hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, lan can, hộ lan, rãnh thoát nước, đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối khi tuyến được đưa vào khai thác.
Được biết điểm cuối cao tốc đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn là hầm xuyên núi Sơn Triệu thuộc gói thầu 11-XL của tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh. Hầm được thi công từ ngày 1/11/2023, cán đích vào tháng 6/2025, nhanh hơn 3 tháng so với hợp đồng.
Hầm vượt qua núi Sơn Triệu đi qua địa bàn phường An Nhơn Nam và xã Tuy Phước Tây. Trong đó bao gồm quảng trường 2 cửa hầm và các ống hầm. Tổng chiều dài hầm Sơn Triệu 960m, ống hầm phải có chiều dài 535m, ống hầm trái có chiều dài 600m.
