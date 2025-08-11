  • Zalo

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 8?

Tài chínhThứ Hai, 11/08/2025 14:45:10 +07:00
(VTC News) -

Lãi suất ngân hàng đầu tháng 8 tiếp tục duy trì ở mức thấp, một số ngân hàng điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất.

Có mức lãi suất cao nhất trên thị trường hiện nay là Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) với lãi suất 9,65%/năm cho khách hàng gửi từ 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 13 tháng.

Tiếp đến là ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) với mức lãi suất 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng, với điều kiện khách hàng có số dư tiền gửi từ 2.000 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) áp dụng 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho 12 tháng với khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng.

Lãi suất ngân hàng nào ưu đãi nhất tháng 8/2025?

Với khoản tiền thường, ở kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất là GPBank, niêm yết ở mức 5,95%/năm, dẫn đầu toàn thị trường. Theo sau là CBBank (5,75%/năm), Bắc Á Bank và OceanBank cùng đạt 5,7%/năm. Saigonbank cũng áp dụng mức cao 5,6%/năm.

Một nhóm ngân hàng khác duy trì lãi suất ở mức 5,5%/năm, gồm: MSB, NCB, PublicBank, ABBank, HDBank, VietBank và VRB. BVBank nổi bật với mức 5,55%/năm, chỉ thấp hơn GPBank và CBBank.

Ở kỳ hạn 9 tháng, ngân hàng Bắc Á hiện có mức lãi suất cao nhất là 5,45%/năm. Tiếp theo là OceanBank (5,4%/năm), NCB (5,35%/năm), ABBank (5,3%/năm) và nhóm ngân hàng gồm BVBank, VRB, PublicBank có lãi suất xấp xỉ 5,2 - 5,25%/năm. Ngoài ra, một số ngân hàng duy trì mức lãi suất tiết kiệm 9 tháng 5%/năm gồm: Nam Á Bank, GPBank và VietBank.

Ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng có sự phân hóa rõ rệt, dao động từ 2,9% - 5,65%/năm. Ngân hàng có lãi suất cao nhất hiện nay là CBBank (áp dụng mức 5,65%/năm), vượt trội so với các ngân hàng còn lại. Theo sát là Bắc Á Bank (5,35%), OceanBank (5,30%), NCB (5,25%), ABBank và HDBank cùng ở mức 5,2%. Tiếp đó là BVBank và VRB với 5,10%. Nhóm ngân hàng có lãi suất 5,00% gồm PGBank, PublicBank và VietBank.

Ờ kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm dao động trong khoảng từ 1,6% đến 4,05%/năm. CBBank đang áp dụng mức cao nhất với 4,05%, tiếp theo là OceanBank ở mức 4%/năm. Nhóm ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 1 tháng 3,9%/năm gồm: NCB, Indovina và Bắc Á Bank.

Các ngân hàng PublicBank, OCB, BVBank và VietBank đều áp dụng mức 3,8%/năm. MSB niêm yết lãi suất tiết kiệm 1 tháng 3,6%/năm, trong khi Eximbank, TPBank và VIB đều đưa ra mức 3,5%/năm.

Tại nhóm ngân hàng lớn, lãi suất không thay đổi so với tháng trước. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) duy trì mức 2,9%/năm cho kỳ hạn 6 - 9 tháng, 4,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 4,7%/năm cho kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) giữ nguyên lãi suất 3,0%/năm ở kỳ hạn 6 - 9 tháng, 4,7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 4,8%/năm ở kỳ hạn 24 tháng.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) áp dụng mức 3%/năm cho kỳ hạn 6 - 9 tháng, 4,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 4,8%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.

