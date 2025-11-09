Gồng mình khắc phục hậu quả sau bão Kalmaegi

Cơn bão số 13 (Kalmaegi) có sức tàn phá khủng khiếp nhất mà tỉnh Gia Lai phải đối mặt trong nhiều thập kỷ qua.
Hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ; hệ thống điện, thông tin liên lạc tê liệt trên diện rộng; giao thông ách tắc, cuộc sống người dân bị đảo lộn.
Ngay sau bão tan, toàn lực lượng, từ cơ quan Nhà nước đến các đơn vị kinh tế trọng yếu tỉnh Gia Lai đã ra quân đồng bộ, không quản ngại gian khổ, làm ngày xuyên đêm, chung tay khắc phục hậu quả trên khắp các nẻo đường, xóm làng Gia Lai.
Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5 đã khẩn trương có mặt tại những khu dân cư bị ảnh hưởng để hỗ trợ Nhân dân thu dọn, khắc phục hậu quả thiên tai.
Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” giữa đời thường, luôn lặng lẽ mà đầy trách nhiệm và nghĩa tình, không quản ngại khó khăn, vất vả giúp bà con ổn định cuộc sống sau bão dữ.
Hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Gia Lai cũng miệt mài, tranh thủ từng phút từng giây để hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân, không bỏ sót trường hợp nào.
Từ chiều 8/11, Giám đốc Công an tỉnh tăng cường hầu hết cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh có mặt tại các địa bàn tham gia hỗ trợ khắc phụ hậu quả cơn bão.
Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xử lý những cây bị đổ ngã, bảo đảm an toàn để học sinh tại các điểm trường trên địa bàn phía Đông tỉnh Gia Lai sớm trở lại học tập.
Trung tá Trương Quang Tú, Đội trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cho biết: “Sau bão thì phải ổn định cuộc sống, trong đó giáo dục là ưu tiên hàng đầu. Lực lượng đang cố gắng để hỗ trợ các cơ sở giáo dục, trường học xử lý sự cố cây xanh đổ ngã vì thực tế giờ chỉ có chúng tôi mới có phương tiện chuyên dụng, thiết bị để xử lý”.
Để hỗ trợ Gia Lai, điện lực tại các tỉnh như Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị cũng đã thành lập đội xung kích có sức khoẻ tốt, tay nghề giỏi đến Gia Lai để khôi phục điện, ưu tiên cấp điện cho trạm bơm nước, dân sinh trọng điểm sau bão.
Dưới cái nắng gay gắt hậu bão, điện lực vẫn miệt mài làm việc, khắc phục các điểm hư hỏng, dựng lại trụ điện, thay dây dẫn, đảm bảo dòng điện an toàn trở lại cho người dân.
Tính đến đêm 8/11, điện lực Gia Lai vẫn đang làm việc để hỗ trợ gần 400.000 hộ dân và hơn 4.500 trạm biến áp vẫn chưa có điện.
Công ty cổ phần Môi trường Bình Định, Đô thị Quy Nhơn cũng đã huy động toàn bộ nhân lực và phương tiện thu gom rác, cây cối ngã đổ, cát tràn...trên địa bàn.
Hiện công nhân môi trường vẫn là lực lượng nòng cốt, làm "3 ca 4 kíp" xuyên ngày đêm để khắc phục khối lượng công việc khổng lồ sau bão ở Gia Lai. Họ vừa làm, vừa tranh thủ nghỉ ngay tại hiện trường để lấy sức tiếp tục công việc.
Những giọt mồ hôi và những nụ cười trên khuôn mặt rám nắng của toàn lực lượng, từ cơ quan nhà nước đến các đơn vị kinh tế trọng yếu tỉnh Gia Lai là hình ảnh đẹp, lặng lẽ góp phần hồi sinh sức sống cho người dân sau cơn bão lịch sử.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến ngày 8/11, bão số 13 và mưa lũ đã gây ra 5 người chết (Đắk Lắk 3, Gia Lai 2), 3 người mất tích (Quảng Ngãi) và 17 người bị thương (Quảng Ngãi 3, Gia Lai 8, Đắk Lắk 6).)
Thiên tai khiến 245 nhà bị sập (Quảng Ngãi 20 nhà, Gia Lai 200 nhà, Đắk Lắk 25 nhà); 26.226 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Quảng Ngãi 756 nhà, Gia Lai 21.111 nhà, Đắk Lắk 4.359 nhà).
21 tàu bị sóng đánh chìm (Quảng Ngãi 2, Đắk Lắk 4, Gia Lai 15); 44 tàu bị hư hỏng (Quảng Ngãi 2, Gia Lai 42) do mưa bão.
54.335 lồng bè nuôi trồng thủy sản và 18ha nuôi tôm, cá bị thiệt hại; 3.721 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, gãy đổ; 3.958 ha cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị ảnh hưởng; 118 con gia súc bị chết, cuốn trôi; 3.593 con gia cầm bị chết.
Theo ước tính ban đầu, bão số 13 và mưa lũ gây thiệt hại kinh tế khoảng 7.179 tỷ đồng, trong đó Đắk Lắk 2.179 tỷ, Gia Lai 5.000 tỷ đồng.
