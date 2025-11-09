Gia Lai trong bão Kalmaegi: Bài học ứng phó thiên tai bằng bản lĩnh, tình người

Sau bão: "Không thể để người dân vừa qua bão lại chịu thêm bão giá" “Chống bão đã khó, chống đầu cơ còn khó hơn,” Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nói, giọng trầm và dứt khoát. “Phải có trách nhiệm với từng đồng tiền, từng viên gạch dân đang cần để dựng lại mái nhà”.

Hai ngày sau bão số 13- Kalmaegi, phía Đông tỉnh Gia Lai khung cảnh phố phường và nông thôn dần ngăn nắp trở lại. Trên những con đường đã sạch vết bùn, bóng người nối nhau dọn dẹp, tiếng xẻng, tiếng cuốc lẫn trong tiếng gọi nhau í ới. Cây đổ đã được cưa ngắn, xếp gọn ven lề; mái tôn vương vãi được gom thành từng đống. Giữa nền trời sau bão còn vương hơi ẩm, những lá cờ Tổ quốc lại được dựng lên trên mái nhà vừa lợp lại, đỏ rực giữa mảng xám tro.

Cả hệ thống chính trị, người dân Gia Lai vào cuộc thu dọn ngổn ngang sau bão số 13.

Không còn âm thanh dữ dội của gió, chỉ còn tiếng máy phát điện, tiếng xe công trình và giọng trẻ con reo lên khi thấy điện sáng trở lại. Khắp nơi từ các phường của Quy Nhơn, đến Hoài Nhơn Nam, An Nhơn,... người dân dậy từ sớm, quét bùn trước sân, phơi lại những chiếc chăn ướt. Ở khu vực ven suối Lơ Ku, bộ đội và thanh niên tình nguyện tiếp tục gia cố nhà sập, khôi phục cầu tạm. Không ai nói về mất mát, chỉ nói về việc “phải dựng lại cho nhanh, để mai còn ra đồng”.

Cơn bão số 13 đã đi qua, để lại đổ nát, nhưng giữa ngổn ngang ấy, Gia Lai vẫn giữ được dáng vẻ kiên cường của một vùng đất biết đứng dậy sau giông gió.

Ngay khi bão lắng, hệ thống chỉ đạo chuyển sang chế độ “khắc phục thần tốc”. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ký công điện yêu cầu ưu tiên khôi phục các công trình thiết yếu - điện, nước, trạm y tế - và huy động toàn bộ lực lượng để “dọn đường” cho hoạt động trở lại.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: “Phải xem việc giúp dân khắc phục hậu quả bão số 13 là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu… không để người dân thiếu ăn, thiếu chỗ ở sau bão”.

Từ mệnh lệnh của các cấp lãnh đạo, toàn bộ lực lượng quân đội, công an, dân quân,….khẩn trương vào cuộc, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dựng lại nhà cửa và khôi phục sản xuất.

Khi đường còn lầy bùn và dây điện chưa kịp nối lại, những chuyến xe của lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và các đoàn thể đã lên đường.

Từ sáng 7/11, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 572 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã có mặt tại các xã chịu thiệt hại nặng như An Khê, Kông Chro, Đăk Pơ. Họ chia thành từng nhóm nhỏ, giúp người dân dựng lại mái tôn, dọn cây đổ, khơi thông mương nước.

Cùng lúc đó, các chuyến xe của ngành Công thương, Hội Phụ nữ và đoàn thanh niên nối đuôi nhau vào vùng bão. Theo thống kê, hơn 30 tấn hàng cứu trợ khẩn gồm nước uống, gạo, lương thực, chăn màn được vận chuyển về các xã vùng trũng như Lơ Ku, Cửu An, Đăk Sông chỉ trong vòng 36 giờ sau bão.

Bão quét qua, để lại 181 nhà bị sập đổ hoàn toàn, hơn 10.000 nhà bị tốc mái hoàn toàn và 5.416 nhà bị hư hỏng, tốc mái một phần. Bão số 13 cũng làm 15 thuyền bị chìm, 42 thuyền bị hư hỏng, có 334 lồng, bè nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại hoàn toàn. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường bị chia cắt do sạt lở, cây đổ ngã, hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại, nhiều gia súc, gia cầm bị chết… Ước tính tổng thiệt hại ban đầu hơn 5.000 tỷ đồng.

Nhưng không có cảnh người dân oán trách hay than thân, thay vào đó, ai cũng tất bật dựng lại.

Trong khi người dân dọn bão, chính quyền địa phương cũng hành động thần tốc. Từ sáng 7/11, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp khẩn, chỉ đạo ba nhiệm vụ trọng tâm: ổn định dân sinh, khôi phục hạ tầng và chống đầu cơ sau bão.

“Không để người dân thiếu ăn, thiếu nước, không để một tấm tôn bị nâng giá trong lúc dân đang cần”, ông Tuấn nói, yêu cầu kiểm soát giá vật liệu xây dựng, phát hàng cứu trợ theo đúng đối tượng.

“Chống bão đã khó, chống đầu cơ còn khó hơn,” ông Tuấn nói, giọng trầm và dứt khoát. “Phải có trách nhiệm với từng đồng tiền, từng viên gạch dân đang cần để dựng lại mái nhà”.

Ngay tại cuộc họp, Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo thành lập tổ công tác đặc biệt kiểm soát giá vật liệu và hàng thiết yếu. Các cửa hàng tăng giá tôn, xi măng, gỗ, lương thực đều phải niêm yết lại theo giá bình ổn. “Không thể để người dân vừa qua bão lại chịu thêm bão giá”, Chủ tịch tỉnh nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị và các lực lượng tập trung khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh, cây cối trong 2 ngày cuối tuần để thứ Hai bắt đầu hoạt động bình thường trở lại. Đồng thời, tập trung hỗ trợ người dân khắc phục, sửa chữa nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, đăng ký ngay những hộ khó khăn để tỉnh xuất gạo hỗ trợ cứu đói, đây là nhiệm vụ cấp bách, cần phải làm ngay.

Đồng thời, tỉnh thống nhất hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi gia đình có nhà bị sập do bão để xây dựng lại nhà ở, song không được xây dựng lại ở các khu đã di dời. Cùng với đó, hỗ trợ 5 triệu đồng đối với nhà bị tốc mái hoàn toàn và 2 triệu đồng đối với nhà bị tốc mái một phần.

Gia đình có người mất được hỗ trợ 10 triệu đồng/người chết và 5 triệu đồng/người bị thương. Riêng các tàu bị chìm, hoa màu hư hại sẽ hỗ trợ theo quy định.

Sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh về chống đầu cơ nâng giá, Sở Công thương lập tức triển khai đường dây nóng, tiếp nhận phản ánh trực tiếp từ các địa phương. Tổ công tác của Sở Công thương và Quản lý thị trường tỏa xuống các huyện. Chỉ chỉ trong hai ngày, nhiều điểm tăng giá tôn, gạo, dầu ăn bị lập biên bản xử lý, thị trường nhanh chóng ổn định trở lại.

Cùng lúc, ngành điện, nước, viễn thông được giao mục tiêu cụ thể: khôi phục 100% điện lưới, thông tin liên lạc tại các khu dân cư chính trước ngày 9/11.

Các đoàn công tác của tỉnh tỏa về cơ sở. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đến từng điểm sạt lở, dừng lại ở những khu dân cư bị tốc mái. Ông đi bộ qua bùn đất, gặp người dân, hỏi tường tận từng hộ: “Nhà có còn nước sạch không? Bà con nhận được gạo chưa?”.

Cùng lúc, tại khu vực hồ Định Bình và Núi Một, lực lượng quản lý thủy lợi nhận chỉ thị mới: tăng cường giám sát mực nước, chỉ xả lũ khi có lệnh trực tiếp từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh. Cũng trong 48 giờ sau bão, tuyến điện trung thế ở vùng Đông tỉnh cơ bản được khôi phục, cầu tạm qua suối Lơ Ku hoàn thành, xe cứu thương và hàng hóa đã có thể vào tận các điểm bị cô lập.

Sau hai ngày tan hoang, Gia Lai không chỉ dọn lại đường phố, mà đang dọn lại cả trật tự, kỷ cương và niềm tin bằng những mệnh lệnh được phát đi giữa vùng đất vẫn còn mùi bão.

“Cơn bão này cho thấy một điều: nếu chỉ đạo rõ, hành động nhanh và dân tin - thì dù thiệt hại nặng, ta vẫn vượt qua,” - Chủ tịch tỉnh Phạm Anh Tuấn chia sẻ sau chuyến kiểm tra hiện trường.

Trước bão: “Không ai được ngủ trước khi dân được an toàn” Khi những bản tin Thời tiết liên tục phát cảnh báo về cơn bão Kalmaegi với sức gió giật trên cấp 12, sóng biển cao và nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển tỉnh Gia Lai, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã không chờ bão đến mới hành động.

Sóng biển đánh cao gần 10m trước thêm cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ vào đất liền. (Ảnh chụp lúc 15h ngày 6/11 tại làng chài Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông)

Từ sáng sớm 4/11, một chiến dịch phòng, chống bão quy mô lớn đã được triển khai đồng bộ, đặc biệt tại các khu vực nuôi trồng thủy sản ven biển, nơi có hàng nghìn lồng bè và hàng vạn sinh kế của ngư dân đang neo mình giữa sóng gió.

Chiều 4/11, UBND tỉnh Gia Lai đã ra văn bản chỉ đạo khẩn yêu cầu các địa phương, sở ngành, doanh nghiệp và các chủ hồ đập thủy lợi - thủy điện trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu toàn hệ thống chính trị các cấp phải “nâng mức độ ứng phó cao hơn một cấp so với dự báo”, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, coi công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Ngay trong chiều 4/11, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kích hoạt phần mềm Hệ thống thông tin Phòng, chống thiên tai tỉnh tại địa chỉ https://thientai.gialai.gov.vn cho 58 xã, phường khu vực phía đông tỉnh, dự báo là vùng bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 5 cho 16 xã, phường có nguy cơ cao, bao gồm: các phường Hoài Nhơn, Tam Quan, Quy Nhơn và các xã Phù Mỹ, An Lương, Cát Tiến, Ngô Mây, Tuy Phước, Nhơn Châu... Đối với 42 xã, phường còn lại, áp dụng kịch bản ứng phó với bão cấp độ 4.

Thời gian kích hoạt bắt đầu từ 15h ngày 4/11. Các địa phương phải hoàn thành việc sơ tán dân theo kịch bản và cập nhật số liệu lên phần mềm trước 12h ngày 6/11.

Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Nếu để xảy ra tai nạn về người và tài sản do chủ quan, lơ là thì lãnh đạo đơn vị, Bí thư, Chủ tịch địa phương phải chịu trách nhiệm”.

Từ ngày 4/11, Gia Lai kích hoạt các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền.

Tại phường Quy Nhơn, địa bàn trọng điểm ven biển của tỉnh Gia Lai, nơi tập trung hàng trăm lồng bè nuôi trồng thủy sản, các tổ công tác liên ngành gồm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, Ủy ban nhân dân phường và Chi cục Thủy sản tỉnh đã xuống tận từng khu vực nuôi trồng để kiểm đếm, tuyên truyền, vận động ngư dân khẩn trương gia cố, neo chằng lồng bè và rời khỏi khu vực nguy hiểm trước khi bão đổ bộ.

Theo thống kê, toàn tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 2.425 chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản. Trước nguy cơ bão số 13 đổ bộ trực tiếp, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển bố trí lực lượng trực 24/24, kiểm soát chặt chẽ các khu vực nuôi lồng bè, kiên quyết không để bất cứ trường hợp nào ở lại trên biển kể từ chiều 4/11.

Tại cuộc họp trực tuyến khẩn với các sở, ngành và 58 xã, phường phía đông tỉnh Gia Lai chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng công an, quân đội, biên phòng chủ động triển khai lực lượng xuống địa bàn, hỗ trợ người dân sơ tán, bảo vệ tài sản và bảo đảm an ninh trật tự.

“Quán triệt chặt chẽ phương án “4 tại chỗ”. Không để tình trạng người dân bị cô lập, thiếu ăn, thiếu nước. Phải có phương án bố trí nơi trú ẩn an toàn, đầy đủ lương thực, thuốc men cho dân.

Bài học từ các cơn bão trước cho thấy, nếu không chủ động, không đồng bộ, sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Tỉnh sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra xuống tận phường xã, thôn làng để giám sát công tác chuẩn bị”, đồng chí Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Chiều 5/11, khi dự báo cho thấy Kalmaegi có khả năng mạnh và quét qua vùng đông tỉnh, lãnh đạo tỉnh đã ra lệnh dừng mọi công việc không cần thiết để tập trung ứng phó. Văn bản do UBND tỉnh ban hành nêu rõ: “Dừng tất cả các công việc không cần thiết, khẩn trương ứng phó bão số 13 (Kalmaegi) và mưa lũ” - một mệnh lệnh dứt khoát nhằm giải phóng nguồn lực cho nhiệm vụ bảo đảm an toàn dân cư.

Tại cuộc họp tối 5/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các điểm cầu trên địa bàn khẩn trương báo cáo tình hình kiểm tra, triển khai phương án ứng phó. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, các địa phương phải quyết liệt trong công tác di dời, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng là ưu tiên hàng đầu. Tại các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở cao, cần bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng chỉ đạo dừng thi công các công trình, tháo dỡ cần cẩu tại các dự án xây dựng để tránh rủi ro trong mưa bão. Đối với hồ, đập thủy lợi, thủy điện, yêu cầu các đơn vị chủ động xả lũ sớm, điều tiết hợp lý, tránh tình trạng hạ du ngập lụt trong khi thượng nguồn vẫn xả lũ dồn dập.

“Nếu xảy ra tình trạng hạ du ngập lụt do thủy điện xả lũ bất hợp lý, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, sẽ xem xét xử lý trách nhiệm ở mức độ “hành vi giết người”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, quân đội Gia Lai hỗ trợ ngư dân phòng, tránh xã đảo tiền tuyến Nhơn Châu, nơi đón bão Kalmaegi đầu tiên.

Không lâu sau đó, lệnh cấm người dân ra đường và hạn chế phương tiện được ban hành ở nhiều địa phương: tỉnh yêu cầu người dân khu vực phía đông tỉnh không ra khỏi nhà từ đầu giờ chiều và dừng đi lại trên đường từ 17h ngày 6/11 trước khi bão xô tới. Những biện pháp quyết liệt này được triển khai đồng bộ: Sở chỉ huy tiền phương được kích hoạt, các thành viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn, bộ đội và công an túc trực 100% quân số ở các điểm xung yếu.

Ở nhiều xã thuộc vùng trũng, đội ngũ cán bộ kiếm từng nhà, chở người già và trẻ nhỏ đến điểm tránh trú; trường học và nhà văn hóa lập tức tiếp nhận dân; xe của lực lượng vũ trang, của thanh niên tình nguyện kéo tới chằng chống mái tôn, đưa thuyền, máy bơm tới vị trí cần thiết. Những đêm trắng trước bão ở Gia Lai là những đêm “đi tìm mạng sống” — nhưng không phải tìm bằng hoảng loạn, mà bằng kế hoạch.

Từ sáng sớm 6/11, các tổ công tác liên ngành gồm lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ và cán bộ địa phương đã tỏa xuống từng thôn, từng cụm dân cư để kiểm tra, rà soát và vận động người dân di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn.

Tại xã Ia Tul, hàng chục hộ dân sống ven sông Ba đã được hỗ trợ di dời đến nhà văn hóa cộng đồng và trường học kiên cố. Các điểm sơ tán được chuẩn bị đầy đủ về điện, nước, chăn màn, thực phẩm và có lực lượng y tế túc trực.

Tại phường Ayun Pa, nơi có nhiều hộ dân sinh sống ven sông và vùng thấp, công tác di dời được thực hiện khẩn trương. Người dân chủ động thu dọn tài sản, gia cố nhà cửa, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng để di chuyển người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật đến nơi an toàn.

Tại Gia Lai gần 20.000 người tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh. Lực lượng ứng phó thiên tai cấp xã khu vực phía Đông tỉnh có 15.553 người; khu vực phía Tây tỉnh có 23.207 người. Lực lượng quản lý đê nhân dân cấp xã ở các xã, phường có đê là 112 người.

Tỉnh cũng huy động lượng lớn các phương tiện, thiết bị gồm: 441 xe ô tô dưới 16 chỗ, 59 xe ô tô dưới 40 chỗ, 347 ô tô vận tải, 224 ô tô bán tải, 284 xe ben, 16 xe chỉ huy PCLB, 63 hệ thống truyền hình, hội nghị, 01 xuồng ST-1200, 09 xuồng ST-750, 16 xuồng ST-660, 09 xuồng ST-450, 05 xuồng nhôm, 12 ca nô các loại và các trang thiết bị thiết yếu khác; Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và hóa chất phòng bệnh theo kế hoạch và kịch bản kích hoạt.

Gia lai đã quyết định tổ chức di dời dân với quy mô rất lớn, hơn 93.000 hộ/341.000 nhân khẩu, được thực hiện triệt để với quyết tâm không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm, mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng người dân.

Trong bão: Lãnh đạo ở tuyến đầu, giữ từng mái nhà, từng con đường Kalmaegi đến vào khoảng 17h chiều 6/11 như một phép thử cho mọi phương án. Gió giật mạnh, mưa xối xả, một số khu vực điện chập chờn, thông tin mất liên tục ở một vài bản làng. Nhưng những người trong “hệ thống” — những người trực ở sở chỉ huy, những công an viên, dân quân, y bác sĩ, bệnh viện, thanh niên xung kích — họ đều ở lại.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn liên tục có mặt trong các đầu cầu chỉ huy. Những chỉ đạo quan trọng được lặp đi lặp lại: “Không để người dân ở lại vùng nguy hiểm”, “bảo đảm an toàn tính mạng là trên hết”, “không ai được rời vị trí khi dân còn ở vùng nguy hiểm”.

Những lời này nhanh chóng chuyển hoá thành hành động: nhóm cứu hộ thông thạo đường rừng, lực lượng dân quân bám trụ buôn làng, đội công binh giải phóng các điểm ùn tắc khi gió vừa tạm lui.

Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ chính quyền địa phương sơ tán người dân đến nơi tránh trú bão an toàn.

Sở Chỉ huy tiền phương và 13 tổ công tại các địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến bão, chỉ đạo kịp để xử lý các vấn đề phát sinh do ảnh hưởng của bão, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Lực lượng quân đội, Công an luôn đặt trong tình trạng ứng trực 100% quân số và đã tham gia, hỗ trợ cứu người dân bị sự cố ảnh hưởng do bão.

Trong đêm 06/11, trong lúc bão đang có diễn tiến phức tạp, cấp độ gió cấp 11 giật cấp 12 -13, lực lượng cứu hộ thuộc phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã tổ chức giải cứu hơn 200 người bị mắc kẹt trong các nhà bị sập, tốc mái, trong đó có nhiều trường hợp là trẻ em, người già.

Lực lượng cơ động của Bộ CHQS tỉnh theo lệnh Chủ tịch UBND tỉnh đã sử dụng 2 kíp xe Thiết giáp 2 BTR-152/14 đồng chí di dời 2 hộ dân/15 người dân (phường An Nhơn Đông 1 hộ/06 người (3 trẻ em, 1 cụ già và 2 người lớn), phường Quy Nhơn Nam 1 hộ/ 9 người dân) do nhà bị sập về khu vực trú tránh an toàn; Triển khai LLVT tỉnh điều động 1.601 lượt cán bộ, chiến sĩ di dời khẩn cấp ngoài kế hoạch cho 76 hộ/484 người dân tại 04 xã (Phù Mỹ Nam, Ia Băng, Ia Chia, Ia O); tổ chức chằng chống nhà cửa cho 312 hộ dân trên địa bàn 02 xã (Chư Pah, Ia Grai); tổ chức phát, dọn cây ngã đổ hơn 20km đường giao thông Quốc lộ 1A.

Lực lượng cơ động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai "chạy đua nước rút" di dời người dân trên địa bàn tỉnh trong đêm.

Nhưng trong đống đổ nát ấy, có cả hình ảnh của nhóm công nhân điện lực đứng giữa cột điện gãy, nhóm thanh niên vác tôn tới từng nhà; ở điểm tránh trú, người lớn chia nhau gói mì, cháo và chăn ấm.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, cơn bão số 13 là một trong những cơn bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Tuy nhiên, với tinh thần không để bị động, bất ngờ, tỉnh đã có cách làm chủ động, quyết liệt hơn so với thông lệ. Phương châm “phòng bão từ sớm, từ xa, từ khi chưa có bão”, “xây dựng phương án ứng phó cao hơn một cấp so với dự báo” được quán triệt đồng bộ từ tỉnh đến xã.

Mặc dù là địa phương nơi bão đổ bộ trực tiếp, nhưng thiệt hại về người rất thấp, thấp hơn rất nhiều so với dự báo ban đầu và so với mức độ nguy hiểm của bão, thể hiện hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai.

Bộ đội hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Hình ảnh “cùng ăn - cùng ở - cùng làm” xuất hiện ở nhiều xã phường, như một minh chứng cho năng lực cộng đồng được huy động kịp thời.

Gia Lai - vùng đất hợp nhất từ núi và biển - lần đầu tiên trải qua cơn bão có sức gió giật cấp 15. Bão qua rồi, những mái nhà còn dở dang nhưng trong lòng người Gia Lai, một thứ bền vững hơn đã được củng cố - niềm tin vào những chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo tỉnh, và vào sức mạnh của chính mình.