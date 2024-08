Bị chê thiếu lửa, nói tiếng Anh kém khi thi lại Hoa hậu, Kỳ Duyên nói gì?

(VTC News) -

Từng đăng quang cuộc thi hoa hậu cách đây 10 năm, việc Kỳ Duyên trở lại với đường đua nhan sắc gây bất ngờ. Là thí sinh nổi bật, được đánh giá cao nhưng Kỳ Duyên lại có màn thể hiện "hời hợt, thiếu lửa" ngay chặng đường đầu tiên của Miss Universe Vietnam.

Màn thể hiện đầu tiên của Kỳ Duyên nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả nhận xét Kỳ Duyên vẫn còn khá yếu trong cách thuyết trình, đặc biệt là khả năng ngoại ngữ.

Hoa hậu Kỳ Duyên lên tiếng về phần thi ''thiếu lửa'', nói tiếng Anh kém tại Miss Universe Vietnam.

Sau sự việc này, Kỳ Duyên vừa có những chia sẻ về màn trình diễn đầu tiên cũng như áp lực và những khó khăn phải đối mặt khi trở lại đấu trường sắc đẹp.

"10 năm rồi Kỳ Duyên mới trở lại với sân chơi sắc đẹp, thử thách thực sự. Không như những gì mọi người nghĩ. Tâm thế đi thi khác, môi trường và mọi thứ xung quanh giờ cũng khác xưa nhiều lắm, nên thật sự là tôi hơi khớp nhẹ, cần thời gian thích nghi một ‘"môi trường vừa quen mà cũng vừa lạ" ấy. Tôi cũng không hoàn hảo, áp lực cũng nhiều lắm, cũng bị tâm lý mọi người kỳ vọng, rồi tự làm khó mình", Kỳ Duyên nói.

Kỳ Duyên cho biết vòng sơ khảo không có quy định phải nói tiếng Anh, bình thường cô cũng ít giao tiếp bằng ngôn ngữ này. Tuy nhiên, người đẹp cố gắng viết bài giới thiệu và thể hiện bằng tiếng Anh.

Người đẹp quê Nam Định tự nhận phần thể hiện của mình không hay và bày tỏ mong muốn khán giả thấu hiểu cho sự can đảm của mình: "Cô giáo tôi xem xong mắng quá vì không hiểu sao can đảm vậy đó. Tâm sự là như vậy để mọi người tỉnh táo cùng với tôi để tôi dần hoà nhập với thế giới này.

Cũng có động lực vì biết mình đang không đi trên hành trình này một mình, có rất nhiều người bên cạnh nên Kỳ Duyên sẽ cố gắng hơn nữa. Mấy bạn chờ tôi nha, Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Nam Định đấy. Học thêm cái hô tên này nữa".

Kỳ Duyên cũng chia sẻ áp lực khi trở lại đấu trường sắc đẹp sau 10 năm.

Nhiều người hâm mộ đã dành cho Kỳ Duyên những lời động viên sau khi nghe lời tâm sự của cô. Một số người khuyên cô không nên tự tạo áp lực cho bản thân, thay vào đó chỉ nên cố gắng hết sức để không phải hối tiếc về hành trình đã chọn.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm. Thời điểm mới đăng quang, Kỳ Duyên từng đối diện với nhiều ồn ào, tranh cãi.

So với thời điểm mới đăng quang, Kỳ Duyên ở hiện tại có sự thay đổi đáng kể về diện mạo. Người đẹp có vóc dáng cân đối nhờ chế độ ăn uống, luyện tập đều đặn.

Hiện Kỳ Duyên hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như: The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.

Chia sẻ với truyền thông về lý do tham dự Miss Universe Vietnam, Kỳ Duyên cho biết đó giấc mơ tuổi trẻ dang dở mà cô vẫn luôn đau đáu. Cô quyết định quay lại với mục tiêu giành vé dự thi Miss Universe.