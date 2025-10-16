KOL, KOC và bài toán chống gian lận trong thương mại điện tử

Theo các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm “KOL/KOC: Thực trạng - Vi phạm - Trách nhiệm pháp lý trong hoạt động thương mại điện tử”, KOL/KOC không chỉ là nhân vật truyền thông, mà còn là tác nhân xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin người tiêu dùng. Khi niềm tin bị đánh mất, đó không còn là vấn đề kinh doanh, mà là khủng hoảng đạo đức và pháp lý.
Trước làn sóng phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và xu hướng bán hàng livestream, vai trò của KOL/KOC ngày càng ảnh hưởng lớn đến hành vi tiêu dùng xã hội. Tuy nhiên, cùng với đó là hàng loạt vấn đề pháp lý, đạo đức nghề nghiệp và gian lận thương mại nảy sinh.
Phát biểu tại tọa đàm, luật sư Nguyễn Hồng Bách, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật TNHH Hồng Bách và Cộng sự cho rằng, nhiều khoảng trống pháp lý cần khẩn trương hoàn thiện, trong đó có trách nhiệm liên đới giữa KOL/KOC và doanh nghiệp thuê quảng cáo, cũng như cơ chế chứng chỉ hành nghề và quy chuẩn quảng bá sản phẩm tài chính, đầu tư số.
Ông cũng đề xuất ban hành Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp KOL/KOC, nên giao cho các Hiệp hội như Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam và Trung tâm Giám sát Chất lượng và Phòng chống Hàng giả làm đầu mối tư vấn, giám sát, cảnh báo và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong môi trường số.
Tiến sĩ Nguyễn Đức Tài, Giám đốc Viện Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Luật pháp, kiêm Giám đốc Trung tâm Giám sát chất lượng và phòng chống hàng giả cũng cho biết, từ các vụ việc các KOL/KOC bị khởi tố, hay các sản phẩm kẹo rau, sữa giả từng gây bức xúc dư luận, nếu không kiểm soát những hành vi livestream sai sự thật, tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế… sẽ làm méo mó môi trường thương mại điện tử Việt Nam.
Trước thực trạng trên, Tiến sĩ Nguyễn Đức Tài cho rằng cần thiết phải xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử và chứng chỉ hành nghề cho KOL/KOC, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giám sát và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Đồng thời, ông Tài cho rằng cần mở rộng nghiên cứu sang lĩnh vực tài sản số, tiền số và blockchain, để chủ động ngăn chặn rủi ro KOL/KOC bị lợi dụng trong quảng bá, dẫn dụ đầu tư trái phép.
Ông Phạm Minh Hiếu, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ chống giả Việt Nam (ACTIV) chia sẻ về giải pháp công nghệ TrueData-giải pháp truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ chíp, hợp chuẩn GS1.
Với việc tích hợp 3 công nghệ lõi: RFID, AI, Blockchain, giải pháp TrueData giúp các doanh nghiệp, nhà sản xuất, đơn vị cung ứng bảo vệ uy tín sản phẩm, chống lại các hành vi gian lận làm giả sản phẩm, giúp người tiêu dùng sử dụng được sản phẩm chính hãng của nhà sản xuất, tạo ra một thị trường minh bạch, giúp cơ quan chức năng can thiệp kịp thời khi hàng hóa có dấu hiệu làm giả và ngăn chặn được các hành vi gian lận thương mại.
Với giải pháp này, người tiêu dùng, cơ quan chức năng và doanh nghiệp chỉ cần chiếc điện thoại thông minh, tích hợp NFC có thể truy xuất được đường đi của sản phẩm tới từng công đoạn, giúp các doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ việc sản phẩm của mình có bị làm giả hay không, kiểm soát được tên thương hiệu của mình có bị đánh cắp hay không.
Đây là công cụ quan trọng để tăng cường sức cạnh tranh cho sản phẩm, nâng cao giá trị thương hiệu trên thị trường; là công cụ để cơ quan quản lý kiểm tra, kiểm soát chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, từ đó tăng cường lòng tin của người tiêu dùng và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Ông Vũ Tuấn Cương, chuyên gia AI & Kinh tế số, Viện Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Luật pháp (STLA) và Trung tâm Giám sát Chất lượng và Phòng chống Hàng giả (CQSAC) cũng trình bày các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát hành vi quảng cáo, phân tích dữ liệu livestream và xác thực nguồn gốc sản phẩm.
“AI có thể giúp phát hiện nội dung sai sự thật, hành vi gian lận thương mại và cảnh báo sớm các vi phạm trong hoạt động KOL/KOC", ông Cương nhấn mạnh.
