Kiến nghị tách làn ô tô và xe máy trên tuyến quốc lộ Hà Nội - Bắc Giang

Qua theo dõi nắm bắt tình hình trật tự an toàn giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an) kiến nghị với Cục Đường bộ Việt Nam về việc tổ chức giao thông trên tuyến Quốc lộ 1B (Hà Nội - Bắc Ninh - Bắc Giang).

Trong văn bản, Cục CSGT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương nghiên cứu tách làn giữa ô tô và xe máy trên tuyến đường này.

Sau khi tách làn sẽ tổ chức giao thông cấm xe khách trên 29 chỗ, xe tải trên 7,5 tấn đi làn 1 (sát dải phân cách).

Cục CSGT đề nghị nghiên cứu tách làn giữa ô tô và xe máy trên tuyến Hà Nội - Bắc Ninh - Bắc Giang, sau đó cấm xe khách trên 29 chỗ, xe tải trên 7,5 tấn đi vào làn 1. (Ảnh minh họa)

Theo Cục CSGT, việc này nhằm ngăn ngừa tình trạng phương tiện chạy chậm, bám làn trái gây ùn ứ giao thông, giảm hiệu quả khai thác đường bộ đồng thời ngăn ngừa, làm giảm tai nạn giao thông trên tuyến.

Kiến nghị trên nhận được ý kiến đồng tình của người dân.

Một tài xế bức xúc cho hay, do công việc nên anh thường xuyên đi qua tuyến đường này, nên thường gặp tình trạng xe to, xe tải bám làn 1 gây nguy hiểm, làm mất thời gian của rất nhiều người.

Một tài xế khác cho rằng, xe khách, xe tải lớn chạy "rùa bò" ở làn 90, xe khác muốn vượt thì lại "dính" tốc độ của làn phải, vì vậy anh hoàn toàn ủng hộ kiến nghị trên của Cục CSGT.

Tương tự, tài xế Trung Đức đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng khẩn trương triển khai để tránh ùn tắc cản trở giao thông cũng như đảm bảo an toàn hơn cho người và phương tiện.