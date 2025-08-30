Kiểm tra mức độ hư hỏng kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy hàng trăm xe máy

(VTC News) -

Tối 30/8, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị nắm được thông tin vụ cháy xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.

Bước đầu, sở sẽ đánh giá sơ bộ, sau đó kiểm tra chuyên sâu về hư hỏng cũng như khả năng khai thác của công trình để có giải pháp xử lý cải tạo, sửa chữa.

"Tôi sẽ chủ trì cuộc họp với đơn vị tư vấn đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp", lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho hay.

Sở Xây dựng sẽ phối hợp đơn vị tư vấn và đơn vị quản lý cầu rà soát, sớm có đánh giá về mức độ ảnh hưởng tới kết cấu và độ an toàn của công trình. Sau khi có kết quả, cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý.

Khói từ vụ cháy làm ám đen dầm cầu Vĩnh Tuy.

Trưa cùng ngày, bãi giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà) bốc cháy ngùn ngụt. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn bãi xe có hàng nghìn xe máy khiến lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên, bao trùm cầu Vĩnh Tuy làm các phương tiện di chuyển khó khăn.

Ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn. Dầm cầu bị khói ám đen, sức nóng của đám cháy khiến từng mảng bê tông dầm cầu Vĩnh Tuy bị bong tróc, trơ khung sắt.

Sau khi xảy ra cháy, nhiều người lo lắng kết cấu cầu Vĩnh Tuy sẽ bị ảnh hưởng.