Phòng chống cháy nổ

Cận cảnh hàng trăm xe máy cháy trơ khung dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội

Thứ Bảy, 30/08/2025 17:16:43 +07:00

(VTC News) - Đám cháy thiêu rụi hàng trăm xe máy, sức nóng làm bong tróc từng mảng bê tông dưới chân cầu Vĩnh Tuy, dầm cầu cũng bị khói ám đen.

Cận cảnh hàng trăm xe máy cháy trơ khung dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội - 1

Trưa 30/8, bãi giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, Hà Nội) bốc cháy ngùn ngụt.

Cận cảnh hàng trăm xe máy cháy trơ khung dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội - 2

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn bãi xe có hàng nghìn xe máy khiến lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên, bao trùm cầu Vĩnh Tuy khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Cận cảnh hàng trăm xe máy cháy trơ khung dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội - 3

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng hàng trăm xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cận cảnh hàng trăm xe máy cháy trơ khung dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội - 4

Dầm cầu bị khói ám đen.

Cận cảnh hàng trăm xe máy cháy trơ khung dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội - 5

Sức nóng của đám cháy khiến từng mảng bê tông dầm cầu bị bong tróc, trơ khung sắt.

Cận cảnh hàng trăm xe máy cháy trơ khung dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội - 6

Đến 14h, đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Minh Tuệ
Thêm thông tin
Bình luận
vtcnews.vn