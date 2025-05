Kiểm tra công ty mỹ phẩm của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng tại Đồng Nai

(VTC News) -

Chiều 20/5, trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, cho biết cơ quan chức năng đã vào cuộc liên quan đến Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group và Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai.

"Sáng nay, chúng tôi đã thành lập Đoàn đến công ty kiểm tra. Khi nào có kết quả sẽ công bố trên trang web của Sở Y tế Đồng Nai", ông Trung cho hay.

Đoàn Di Băng giới thiệu sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản gửi đến các đơn vị trực thuộc, phòng y tế các huyện, thành phố, các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn và Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai, thông báo về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng.

Sở Y tế giao trách nhiệm cho Trưởng phòng Y tế các địa phương gửi thông báo đến các cơ sở bán buôn, bán lẻ và cơ sở sử dụng mỹ phẩm, tiến hành kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm theo đúng quy định hiện hành.

Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai (địa chỉ đường số 6, KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom) được yêu cầu báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm về Sở Y tế trước ngày 15/6/2025.

Sở Y tế cũng giao Thanh tra tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group và Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai.

Kết quả kiểm tra, kể cả trong trường hợp không phát hiện sản phẩm vi phạm, phải được gửi về Phòng Nghiệp vụ - Sở Y tế trước ngày 12/6/2025.

Theo thông báo thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, Sở Y tế Đồng Nai thông báo lô sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body (hộp 1 tuýp 100g) đã bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc. Sản phẩm có số tiếp nhận công bố: 779/24/CBMP-ĐN; số lô: 0010125; ngày sản xuất: 060125; hạn dùng: 050127.

Lô sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (trụ sở tại Quận 5, TP.HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và do Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai sản xuất. Lý do đình chỉ là chỉ số chống nắng ghi trên nhãn (SPF 50) không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm (SPF 2,4).

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group là pháp nhân đứng sau thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Ông Nguyễn Quốc Vũ – chồng ca sĩ Đoàn Di Băng – là người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc công ty. Thời gian qua, ca sĩ Đoàn Di Băng cũng được biết đến là "gương mặt thương hiệu" cho dòng sản phẩm này.

Trước đó, ngày 7/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm dầu gội Hanayuki Shampoo (chai 300g), cũng do hai công ty nêu trên sản xuất và đưa ra thị trường.

Nguyên nhân là sản phẩm vi phạm giới hạn vi sinh vật và chứa 2-Phenoxyethanol, thành phần không có trong công thức đã đăng ký công bố.