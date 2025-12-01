Cảnh sát gìn giữ hòa bình diễn tập chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân

Trong phần diễn tập bảo vệ yếu nhân, tình huống giả định bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ thân thiện giữa yếu nhân và người dân địa phương. Khi vị khách quan trọng bước xuống xe, bắt tay và trao đổi với người dân, các sĩ quan bảo vệ lập tức tạo vòng an ninh mềm, giữ cự ly vừa đủ nhưng ánh mắt luôn quét liên tục để nhận diện những dấu hiệu bất thường. Chỉ cần một cử chỉ lạ, một ánh nhìn né tránh hay sự di chuyển bất hợp lý trong đám đông đều được lập tức ghi nhận và truyền tín hiệu cho toàn đội.