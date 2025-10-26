KIA 'chơi chiêu' lạ, tung sản phẩm nước hoa mùi xăng cho người đi xe điện

(VTC News) -

“Liệu bạn có nhớ mùi xăng giữa thời xe điện?”. Đây là câu hỏi mở đầu đầy ẩn ý trong chiến dịch quảng bá mới của KIA Phần Lan, khiến giới yêu xe bàn tán sôi nổi.

Không phải một mẫu xe hay công nghệ mới, KIA vừa tung ra một sản phẩm nước hoa đặc biệt mang hương xăng dầu quen thuộc.

Giấy nước hoa mùi xăng của KIA có hình bình xăng (Ảnh: Carscoops)

Theo nguồn tin Carscoops, chiến dịch được thực hiện bởi Astara Auto Finland – nhà nhập khẩu và phân phối chính thức của KIA tại Phần Lan như một cách tri ân đầy hài hước dành cho những người đang “cai nghiện” động cơ đốt trong để chuyển sang xe điện.

“Phiên bản giới hạn” chỉ dành cho chủ xe điện KIA EV4

Sản phẩm có tên “Petrol Scent” được thiết kế dưới dạng giấy treo thơm mini hình can xăng, có thể treo trên gương chiếu hậu. Mùi hương là sự pha trộn tinh tế giữa hoa nhài, nhựa cây bạch dương, dầu động cơ và kim loại, tạo cảm giác như đang đứng giữa một xưởng sửa chữa xe hơi – nơi mà nhiều người mê xe gọi là “mùi của đam mê”.

Điều thú vị là “nước hoa mùi xăng” này không bán ra thị trường, chỉ được KIA tặng riêng cho khách hàng mua mẫu xe điện EV4 - sản phẩm được kỳ vọng là đối thủ "đáng gờm" của Tesla Model 3 và Volkswagen ID.3 trong phân khúc xe điện cỡ C.

Từ hoài niệm đến chiến lược cảm xúc

Chiến dịch được phát triển với sự hợp tác của chuyên gia nước hoa Max Perttula, người từng sáng tạo nhiều mùi hương “phi truyền thống” cho các thương hiệu châu Âu.

Mẫu xe điện KIA EV4 mới ra mắt thị trường hồi đầu năm nay.

Thông điệp của KIA mang đậm chất dí dỏm: “Bạn có nhớ mùi xăng và cây xăng giữa thời xe điện không? Chúng tôi có giải pháp cho những triệu chứng nghiện ấy".

Cùng với “Petrol Scent”, KIA còn tung loạt TVC vui nhộn, mô phỏng cảnh khách hàng lái thử EV4 với khẩu hiệu “Lái xe không khói chỉ trong vài phút” – vừa khơi gợi hoài niệm, vừa khéo léo dẫn dắt người dùng bước sang thời kỳ “xanh hóa”.

Dưới góc độ marketing, đây không chỉ là một chiêu trò gây chú ý. “Nước hoa mùi xăng” thực chất phản ánh cách KIA nắm bắt tâm lý người dùng trong giai đoạn chuyển đổi công nghệ. Dù sử dụng xe điện nhưng nhiều tài xế vẫn lưu luyến âm thanh động cơ hay mùi nhiên liệu quen thuộc.

Thay vì phủ nhận quá khứ, hãng xe Hàn Quốc chọn cách tôn vinh ký ức, giúp việc rời xa xe xăng trở nên nhẹ nhàng, thậm chí thú vị hơn.

Giữa cuộc đua “điện hóa” đang diễn ra khốc liệt, KIA đã tạo ra một khoảnh khắc khiến cả thế giới xe hơi phải mỉm cười. Một mùi hương, một chút hoài niệm đủ để khiến người ta nhớ rằng công nghệ có thể thay đổi nhưng cảm xúc khi cầm vô lăng thì vẫn ở lại.