Đại biện lâm thời cập nhật tình hình tại Iran, nỗ lực kiểm soát tình hình

Tại buổi gặp báo chí do Đại sứ quán Iran tổ chức tại Hà Nội, Đại biện lâm thời Mohammad Mirali Mohammadi cho biết, tình hình bất ổn tại nước này về cơ bản đã được kiểm soát. Ông nhấn mạnh chính quyền Iran đang tiếp tục nỗ lực đảm bảo an ninh và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp nhận thông tin một cách khách quan, đa chiều trước những luồng tin tức trái ngược từ truyền thông nước ngoài.

Chưa có thống kê thương vong đầy đủ

Trong bối cảnh có nhiều luồng thông tin phức tạp về tình hình Iran, theo ông Mohammad Mirali Mohammadi, tình hình trên cả nước nói chung đã được kiểm soát. Tuy nhiên, Iran cho rằng họ vẫn đang phải đối mặt với các "âm mưu kích động và can thiệp" từ các thế lực bên ngoài, buộc chính phủ phải tạm thời cắt kết nối Internet để ngăn chặn sự lan truyền của các thông tin sai lệch và các lời kêu gọi bạo loạn.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Iran tại Việt Nam, ông Mohammad Mirali Mohammadi.

Theo quan điểm của Iran, cuộc khủng hoảng hiện tại đã diễn ra qua bốn giai đoạn: từ biểu tình ôn hòa vì các mục tiêu cải cách kinh tế cuối tháng 12/2025; chuyển sang bạo loạn nhưng chưa vũ trang từ đầu tháng 1/2026; leo thang nghiêm trọng giữa tháng 1/2026 với sự xuất hiện của các phần tử vũ trang mà Iran cáo buộc là khủng bố; trước khi hiện tại chính quyền cơ bản kiểm soát được tình hình dù chịu sức ép thông tin từ bên ngoài. Iran coi đây là sự tiếp nối của xung đột năm 2025, lên án việc lợi dụng internet để kích động bất ổn.

Đại diện Đại sứ quán khẳng định chính phủ Iran chưa công bố con số thương vong chính thức vì "số lượng thương vong đang được thống kê" một cách cẩn trọng. Đồng thời, phía Iran cũng bác bỏ các con số do một số kênh truyền thông đưa ra, nhấn mạnh rằng "thông tin con số 2.000 dân thường thiệt mạng là hoàn toàn bịa đặt", đặc biệt trong bối cảnh kết nối internet từ Iran ra bên ngoài bị gián đoạn.

Về vấn đề an toàn cho người nước ngoài, Đại biện cho biết chính phủ Iran đang nỗ lực tối đa để bảo vệ các công dân quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Iran. Ông cho biết "chưa nhận được thông tin nào về việc công dân nước ngoài, bao gồm người Việt Nam, bị thương vong trong các cuộc biểu tình”.

Quan hệ song phương Việt Nam - Iran được kỳ vọng phát triển

Trong bối cảnh Iran đang đối mặt với nhiều khó khăn, mối quan hệ ngoại giao với các đối tác, trong đó có Việt Nam, càng được coi trọng. Đại diện Đại sứ quán nhấn mạnh rằng quan hệ hai nước được xây dựng trên nền tảng vững chắc của "sự thấu hiểu, tương đồng văn hóa và lập trường ủng hộ chủ nghĩa đa phương, độc lập toàn vẹn lãnh thổ”.

Iran bày tỏ kỳ vọng rằng quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Các kế hoạch hợp tác cụ thể đã được đề cập, bao gồm việc hãng hàng không Mahan Air sẽ sớm mở đường bay thẳng đến Việt Nam, mong muốn nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác toàn diện và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ.