Iran mở lại không phận sau gần 5 giờ đóng cửa

(VTC News) -

Iran đã mở lại không phận sau gần 5 giờ tạm thời đóng cửa vì lo ngại nguy cơ xảy ra hành động quân sự giữa Mỹ và Iran, khiến nhiều hãng hàng không buộc phải hủy, chuyển hướng hoặc hoãn chuyến.

Không phận Iran vắng bóng máy bay ngày 14/1/2026. (Ảnh: FlightRadar24/Handout qua Reuters.)

Theo thông báo trên trang web của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), Iran bắt đầu đóng không phận từ 17h15 ngày 14/1 (giờ Mỹ), chỉ cho phép các chuyến bay quốc tế đi và đến Iran có sự cho phép chính thức.

Lệnh đóng cửa được dỡ bỏ ngay trước 22h cùng ngày (3h GMT ngày 15/1), theo dữ liệu từ Flightradar24. Năm chuyến bay của các hãng Iran gồm Mahan Air, Yazd Airways và AVA Airlines là những chuyến đầu tiên nối lại hành trình qua không phận nước này.

Flightradar24 cho biết, vào cùng thời điểm tuần trước, có hàng chục máy bay đang hoạt động trên bầu trời Iran.

Việc đóng cửa không phận diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình và nói rằng Mỹ có thể có “hành động rất mạnh mẽ” nếu căng thẳng tiếp diễn.

Một quan chức Mỹ cho biết Washington đã rút bớt nhân sự khỏi một số căn cứ tại Trung Đông, sau khi một quan chức cấp cao Iran cảnh báo Tehran có thể tấn công các căn cứ Mỹ nếu Washington tiến hành không kích.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái tại nhiều điểm nóng xung đột đang làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động hàng không dân dụng.

Nhiều hãng hàng không bị ảnh hưởng

Hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ IndiGo cho biết một số chuyến bay quốc tế bị ảnh hưởng do việc Iran bất ngờ đóng không phận. Air India cho biết các chuyến bay của hãng phải chuyển sang đường bay khác, có thể dẫn đến chậm chuyến hoặc hủy chuyến.

Một chuyến bay của hãng Aeroflot (Nga) trên đường tới Tehran đã phải quay đầu trở về Moskva sau khi không phận Iran bị đóng.

Trước đó cùng ngày, Đức ban hành khuyến cáo mới yêu cầu các hãng hàng không nước này tránh bay qua không phận Iran, sau khi Lufthansa điều chỉnh hoạt động khai thác tại Trung Đông do căng thẳng leo thang.

Mỹ hiện vẫn cấm toàn bộ các chuyến bay thương mại của nước này bay qua không phận Iran và không có đường bay thẳng giữa hai nước.

Trong tuần qua, nhiều hãng như flydubai và Turkish Airlines đã hủy hàng loạt chuyến bay tới Iran.

Trang Safe Airspace của tổ chức OPSGROUP nhận định: “Nhiều hãng hàng không đã giảm hoặc tạm dừng khai thác, phần lớn đang tránh không phận Iran. Tình hình có thể báo hiệu nguy cơ gia tăng hoạt động quân sự, bao gồm phóng tên lửa hoặc tăng cường phòng không, làm tăng rủi ro nhầm lẫn với máy bay dân dụng”.

Năm 2020, một máy bay của Ukraine International Airlines đã bị quân đội Iran bắn rơi, khiến toàn bộ 176 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Lufthansa cho biết sẽ tiếp tục tránh không phận Iran và Iraq cho đến khi có thông báo mới, đồng thời chỉ khai thác các chuyến bay ban ngày tới Tel Aviv và Amman nhằm tránh việc phi hành đoàn phải lưu trú qua đêm. Một số chuyến bay có thể bị hủy.

Hãng ITA Airways của Italy, trong đó Tập đoàn Lufthansa hiện là cổ đông lớn, cũng thông báo tạm dừng các chuyến bay đêm tới Tel Aviv đến hết tuần sau.