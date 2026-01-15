Nhiều nước châu Âu kêu gọi công dân rời Iran

Ngày 14/1, một số quốc gia châu Âu, trong đó có Italy, Ba Lan, Đức và Tây Ban Nha, đã kêu gọi công dân của mình rời khỏi Iran do lo ngại về an ninh, trong bối cảnh quốc gia Hồi giáo này đang chứng kiến các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài.

Xe ô tô bốc cháy trên một tuyến phố trong cuộc biểu tình phản đối tình trạng mất giá của đồng nội tệ Iran, tại Tehran, Iran, ngày 8/1/2026. (Ảnh: Reuters)

Trong thông báo chính thức, Bộ Ngoại giao Italy cho biết hiện có khoảng 600 công dân Italy đang ở Iran, chủ yếu tại thủ đô Tehran, đồng thời nhấn mạnh Rome “kêu gọi công dân Italy tại Iran rời khỏi nước này”.

Bộ Ngoại giao Ba Lan cũng phát đi cảnh báo trên mạng xã hội X, khuyến cáo công dân không thực hiện bất kỳ chuyến đi nào tới Iran trong thời điểm hiện nay.

Trong khi đó, Đức cảnh báo công dân không nên tới Iran và kêu gọi những người đang có mặt tại nước này khẩn trương rời đi. Đại sứ quán Đức tại Tehran cho biết “tồn tại nguy cơ bị bắt giữ một cách tùy tiện”.

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cũng ra thông báo khuyến cáo đi lại, nêu rõ: “Do tình hình tại Iran và khu vực xung quanh cực kỳ bất ổn, các chuyến đi tới Iran bị khuyến cáo không nên thực hiện. Công dân Tây Ban Nha hiện đang ở Iran được khuyên rời khỏi nước này bằng các phương tiện sẵn có”.

Cùng ngày, Chính phủ Anh thông báo tạm thời đóng cửa Đại sứ quán Anh tại Tehran và chuyển toàn bộ hoạt động sang hình thức làm việc từ xa. Theo một người phát ngôn chính phủ, khuyến cáo đi lại của Bộ Ngoại giao Anh cũng đã được cập nhật để phản ánh thay đổi về công tác lãnh sự. Đại sứ Anh cùng toàn bộ nhân viên lãnh sự đã được sơ tán khỏi Iran, trên cơ sở đánh giá an ninh và quyết định ưu tiên bảo đảm an toàn cho nhân viên ngoại giao.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran đang tìm cách kiểm soát làn sóng bất ổn trong nước được mô tả là nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này, đồng thời Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những lời đe dọa can thiệp.

Trước đó, Anh và Mỹ cũng đã rút một phần nhân sự khỏi các căn cứ quân sự tại Trung Đông, sau khi một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran đã cảnh báo các quốc gia láng giềng rằng nước này sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ nếu Washington tiến hành không kích.