Khu dân cư Israel trúng tên lửa của Iran, 6 người chết

(VTC News) -

Tại khu vực Beit Shemesh, các kỹ thuật viên cấp cứu và nhân viên y tế MDA đang điều trị cho nhiều nạn nhân, trong đó có một bé gái trong tình trạng nghiêm trọng. (Nguồn: X)

Các đoạn video từ hiện trường do Cơ quan cấp cứu quốc gia Magen David Adom (MDA) công bố cho thấy lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa, khói dày đặc bốc lên từ khu vực được cho là điểm va chạm trực tiếp của tên lửa.

Đây được xem là một trong số ít vụ tấn công có đầu đạn rơi trực tiếp vào lãnh thổ Israel, diễn ra trong bối cảnh Iran liên tiếp tiến hành các đợt trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Iran phủ nhận tấn công các nước Ả Rập

Trong khi đó, một quan chức cấp cao Iran tuyên bố Tehran “không có ý định tấn công các quốc gia trong khu vực”, mà chỉ nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ đặt trên lãnh thổ của họ.

Ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, nói các cơ sở quân sự Mỹ “không phải là lãnh thổ của các nước trong khu vực mà là lãnh thổ của Mỹ”.

“Chúng tôi không có ý định tấn công các quốc gia trong khu vực. Chúng tôi đã thông qua Đại sứ quán Thụy Sĩ cảnh báo Mỹ rằng nếu lần này tấn công, chúng tôi sẽ đánh vào các căn cứ của họ”, ông Larijani nói với truyền thông nhà nước.

Tuy vậy, từ ngày 28/2, nhiều đợt tấn công của Iran đã nhằm vào hạ tầng dân sự tại khu vực Vùng Vịnh, bao gồm sân bay ở Dubai và Kuwait, cùng các khách sạn và công trình dân dụng khác. Hàng chục tên lửa và máy bay không người lái (UAV) đã hướng vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain, Qatar, Kuwait, Jordan và Ả Rập Xê Út.

Quan chức Iran khẳng định lực lượng vũ trang nước này “đang kiểm soát tình hình” và cho rằng số thương vong của Iran trong ngày gần nhất là “rất nhỏ” so với các cuộc xung đột trước đây.

Trong cập nhật mới nhất, Ả Rập Xê Út triệu Đại sứ Iran sau các cuộc tấn công tại Vùng Vịnh.

Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cho biết đã triệu Đại sứ Iran vào Chủ nhật, một ngày sau khi Riyadh cáo buộc Tehran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này.

“Bộ Ngoại giao triệu Đại sứ Iran tại Vương quốc để đáp lại những cuộc tấn công trắng trợn của Iran nhằm vào Vương quốc và một số quốc gia anh em”, cơ quan này nêu trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X.

Israel nói "chưa nắm được thông tin" về vụ không kích trường học tại Iran

Ở chiều ngược lại, quân đội Israel cho biết chưa nắm được thông tin về bất kỳ cuộc không kích nào của Israel hoặc Mỹ nhằm vào khu vực một trường học tại miền Nam Iran - nơi được cho là có hơn 100 người thiệt mạng.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran trước đó đưa tin một đòn tấn công đã đánh trúng một trường học nữ sinh tại thị trấn Minab hôm thứ Bảy.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đại úy Tim Hawkins, cho biết ông “đã nắm được các thông tin ban đầu” và phía Mỹ đang tiến hành điều tra.