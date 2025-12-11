Không thể tạo kỳ tích vì thiếu 1 bàn, đội bóng Việt Nam thắng 9-0 vẫn bị loại

(VTC News) -

Tối 11/12 trên sân vận động Thiên Trường, Ninh Bình, câu lạc bộ Nam Định giành chiến thắng với tỷ số 9-0 trước Eastern của Hong Kong (Trung Quốc). Dù vậy, tỷ số này chưa đủ để đội đương kim vô địch V.League tạo nên kỳ tích ở AFC Champions League Two. Đại diện của bóng đá Việt Nam bị loại vì thiếu 1 bàn thắng.

Hai bàn thua tai hại trong thời gian bù giờ hiệp 2 trận gặp Ratchaburi (Thái Lan) khiến câu lạc bộ Nam Định đối mặt với "nhiệm vụ bất khả thi" ở lượt trận cuối vòng bảng. Thầy trò huấn luyện viên Mauro Jeronimo phải thắng, đồng thời san lấp được khoảng cách 11 bàn chỉ số phụ.

CLB Nam Định thắng 9-0 vẫn bị loại khỏi giải châu Á.

Đội bóng Việt Nam suýt làm được điều này. Trên sân Thiên Trường, đội chủ nhà mất 20 phút để ghi 5 bàn vào lưới đối thủ và dẫn 6-0 khi hiệp 1 kết thúc. Lần lượt Caio Cesar, Kevin Phạm Ba, Lý Công Hoàng Anh, Romulo (2 bàn) và Brenner lập công thắp hy vọng rõ ràng cho CLB Nam Định.

Bước sang hiệp 2, đội bóng thành Nam tiếp tục dốc toàn lực tấn công. Tuy nhiên, thể lực suy giảm sau những phút thi đấu tưng bừng khiến CLB Nam Định gặp khó khăn. Thêm vào đó, các chân sút của đội chủ nhà cũng không may mắn khi vài lần đưa bóng đến cột xà.

Đại diện bóng đá Việt Nam ghi thêm 3 bàn trong hiệp 2 để giành chiến thắng với tỷ số 9-0. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, Gamba Osaka đánh bại Ratchaburi với tỷ số 2-0. Điều này đồng nghĩa CLB Nam Định và Ratchaburi bằng điểm, bằng hiệu số bàn thắng - bàn thua.

Tuy nhiên, như vậy là chưa đủ tạo ra kỳ tích để CLB Nam Định giành quyền đi tiếp. Đội đương kim vô địch V.League thua ở chỉ số phụ tiếp theo - tổng số bàn thắng. CLB Nam Định ghi 14 bàn, kém đúng 1 bàn so với Ratchaburi. Đội bóng Việt Nam đứng thứ ba tại bảng F, bị loại khỏi AFC Champions League Two.