Kết quả bóng đá nữ Việt Nam 2-0 Myanmar: Bàn thắng phủ đầu, khẳng định vị thế

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam thắng Myanmar 2-0

Ở thế buộc phải thắng trước Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam vào sân với đội hình giàu sức tấn công khi Thanh Nhã, Trần Thị Duyên, Hải Linh hay Vạn Sự hầu như chỉ tập trung cho nhiệm vụ ghi bàn. Trong khi đó, các cựu binh như Trần Thị Thu, Thái Thị Thảo và Diễm My đảm bảo an toàn cho khung thành của Kim Thanh.

Ngay ở phút thứ 9, Ngân Thị Vạn Sự xâm nhập vòng cấm và đánh đầu hiểm hóc mở tỉ số trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam. Áp lực tâm lý được cởi bỏ giúp Hải Yến và đồng đội chơi hay hơn rất nhiều ở thời gian còn lại của trận đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng thuyết phục Myanmar.

Phút 15, nỗ lực của Hoàng Thị Loan buộc hậu vệ Myanmar mắc sai lầm khi phòng ngự, cơ hội đến với Bích Thùy từ khoảng cách chỉ 7 mét và cô lập tức ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Đến lúc này, đội tuyển nữ Myanmar như bừng tỉnh. Họ cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhưng lại không mang đến nhiều hiệu quả.

Bích Thùy, Hải Yến ở trên hàng công có không ít pha bóng thuận lợi để ghi bàn nhưng lại không thể tận dụng. Ở phần sân nhà, các cầu thủ phòng ngự có một vài khoảnh khắc sai sót nhưng họ nhanh chóng khắc phục tình hình.

Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam duy trì thế trận chắc chắn. Các cầu thủ thi đấu không vội vàng và cho thấy sự điềm tĩnh. Hầu hết các đợt tấn công của đội tuyển nữ Myanmar đều bị ngăn chặn. Đây là ngày thi đấu mà Hoàng Thị Loan và Trần Thị Duyên thi đấu xuất sắc ở mặt trận phòng ngự.

Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam thắng 2-0 trước Myanmar và giành tấm vé vào bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Kết quả: Việt Nam 2-0 Myanmar

Ghi bàn:

Việt Nam: Vạn Sự (9'), Bích Thùy (15').

Đội hình Việt Nam vs Myanmar

Việt Nam: Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Diễm My, Trần Thị Duyên, Trần Thị Thu, Thái Thị Thảo, Hải Linh, Thanh Nhã, Bích Thuỳ, Vạn Sự, Hải Yến

Myanmar: Mya Nyein, Mon Myint, Phyu Phwe, Ya Oo, Phyu Phyu Win, Htet Htet Wai, Mo Tun, Lae Oo, San Thaw Thaw, Yuper Khine, Win Theingi Tun