Không phải iPhone, đây mới là sản phẩm Apple gắn mác 'Make in Vietnam'

(VTC News) -

Mới đây, trên kênh YouTube của dosdude1 với hơn 100 nghìn người theo dõi đã chia sẻ video bóc hộp sản phẩm mới là chiếc Mac mini M4. Đáng chú ý trong quá trình quay bên ngoài vỏ hộp, đã bất ngờ cho thấy chiếc Mac mini M4 nay được sản xuất tại Việt Nam thông qua dòng chữ "Made in Vietnam", bên cạnh dòng chữ "Designed by Apple in California" (Thiết kế bởi Apple tại California).

Trước đó dòng chữ này chỉ xuất hiện khá "hiếm hoi" trên sản phẩm của Táo khuyết, khi tập đoàn công nghệ này mới chỉ có loa HomePod Mini vào năm 2021 ghi đòng chữ Made in Vietnam lên sản phẩm. Còn một số sản phẩm khác cũng đã từng được phát hiện lắp ráp tại Việt Nam thông qua dòng chữ ghi "Assembled in Vietnam" (lắp ráp ở Việt Nam).

Thông tin chiếc Mac mini thế hệ mới của Apple được sản xuất tại Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Không dừng lại ở đó, dòng máy này cũng là thiết bị đầu tiên từ Apple đáp ứng được tiêu chuẩn trung hòa carbon và có thông tin in trên bao bì sản phẩm. Đây đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo vệ môi trường của hãng.

Được biết để sản xuất ra chiếc Mac mini có tới hơn 50% nguyên liệu được tái chế, bao gồm 100% nhôm tái chế trong vỏ máy, 100% vàng tái chế ở lớp mạ trên tất cả bảng mạch in do Apple thiết kế và 100% nguyên tố đất hiếm tái chế trong tất cả nam châm. Lượng điện dùng để sản xuất Mac mini 100% đến từ các nguồn điện tái tạo.

Trước đó, vào giữa tháng 4 năm nay, CEO của Apple Tim Cook đã có chuyến thăm Việt Nam, người đại diện cho hãng Táo khuyết cũng đã cam kết mua nhiều hơn linh phụ kiện do các đối tác sản xuất tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo; tăng cường khoản chi cho nhà cung cấp tại Việt Nam.

Giá bán công bố của Macmini năm nay được đánh giá ngày càng dễ tiếp cận, cùng trang bị mạnh mẽ. (Ảnh chụp màn hình)

Mac mini năm nay mang lại trải nghiệm thiết kế ấn tượng, khi được Apple đã thu nhỏ kích thước, cụ thể phiên bản mới có kích thước 5 x 12,7 x 12,7cm, trọng lượng 0,67kg đối với bản M4 và 0,73kg đối với bản M4 Pro. So với Mac mini M2, model mới cao hơn về chiều cao nhưng nhỏ hơn về chiều rộng.

Ngoài thay đổi về thiết kế, hiệu năng là điểm đáng chú ý của Mac mini mới. Chip M4 giúp Mac mini mới nhanh hơn tới 1,8 lần so với phiên bản M1 và nhanh hơn tới 2,2 lần về đồ họa.

Con chip này có tối đa 10 lõi, trong khi M4 Pro đạt tới 14 lõi (10 lõi hiệu năng và 2 lõi tiết kiệm năng lượng). Về đồ họa, chip M4 Pro cũng có GPU 20 lõi, gấp đôi số lượng trong chip M4 cơ bản.

M4 Pro mang đến kết nối Thunderbolt 5 lần đầu tiên trên máy Mac, cung cấp băng thông gấp ba lần Thunderbolt 3, cũng như RAM lên đến 64GB. Ngoài ra còn có băng thông bộ nhớ 273 GBps, sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc xử lý AI.