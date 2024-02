Khởi tố người phụ nữ giật dây chuyền gần 200 triệu giữa chợ

(VTC News) -

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lẹ (sinh năm 1987, ngụ xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Bị can Nguyễn Thị Lẹ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 6/2, ông N.M.T. (sinh năm 1969, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình) đang đứng chờ người thân ở khu vực chợ Tam Bình thì bị Nguyễn Thị Lẹ giật sợi dây chuyền mà ông đang đeo trên cổ. Bị giật đồ bất ngờ ông T. đã giằng co giành lại sợi dây chuyền, đồng thời tri hô nên Lẹ bỏ chạy thì bị người dân gần đó bắt giữ giao cho Công an.

Theo Cơ quan CSĐT sợi dây chuyền bị cướp giật là vàng 23K có trọng lượng 29,98 chỉ và mặt dây chuyền là vàng 17K, trọng lượng 1,47 chỉ, tính theo giá mua bán vào ngày 06/02 thì tổng giá trị khoảng 194 triệu đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT tỉnh Bến Tre cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Văn Khánh (19 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) giật dây chuyền bé gái 9 tuổi.

Cụ thể, trưa 16/6/2023, Khánh điều khiển xe máy đi từ huyện Châu Thành đến xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) để thăm người thân. Khi đến khu vực ấp Tân Thông 5, xã Thanh Tân, Khánh thấy một bé gái 9 tuổi đi bộ, trên cổ đeo dây chuyền vàng. Lòng tham nổi lên, Khánh liền điều khiển xe áp sát bé gái, giật dây chuyền rồi tẩu thoát về hướng TP Bến Tre.

Nghe tiếng tri hô của bị hại, người dân địa phương truy bắt được Khánh cùng tang vật, sau đó bàn giao cho công an địa phương.