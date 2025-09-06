Bắt thêm 2 người liên quan nhóm tội phạm do Ý 'ẻng' cầm đầu

(VTC News) -

Quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến ổ nhóm tội phạm do Bùi Quốc Ý (tức Ý "ẻng", SN 1981 trú số nhà 381A Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu, chiều 6/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Phùng Quang Nghênh (SN 1971, thường trú phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) và Phùng Ngọc Hải (SN 1980, thường trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội vi phạm quy định về khai thác khoáng sản.

Các quyết định và lệnh được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh khám xét nơi ở của 2 đối tượng. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 6/2024 đến tháng 3/2025, trong quá trình thực hiện dự án mở rộng trại gà giống giai đoạn 2 tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (nay là xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa), Phùng Ngọc Hải với vai trò Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hải Linh liên kết với Phùng Quang Nghênh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Minh Phúc Group và Bùi Quốc Ý (tức Ý "ẻng"), thực hiện khai thác đất làm vật liệu xây dựng và bán cho các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu.

Trước đó, Ý "ẻng" (đánh dấu x) và các “đàn em” thân tín bị Công an tỉnh Thanh Hoá bắt giam. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trước đó, liên quan đến ổ nhóm tội phạm do Bùi Quốc Ý (tức Ý "ẻng") cầm đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá tạm giam 8 người để điều tra hành vi “Cướp tài sản”, “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Đánh bạc”. Riêng Bùi Quốc Ý bị khởi tố thêm tội danh “Vi phạm quy định về khai thác khoáng sản”.

Hiện Cơ quan CSĐR Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm hành vi phạm tội của nhóm tội phạm nêu trên.