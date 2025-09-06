Triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh 'gỗ' - đại ca giang hồ xứ Thanh

(VTC News) -

Chiều 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hoá khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ", sinh năm 1974, trú phường Hạc Thành). Mai là "tay chân" đắc lực và cũng là "quân sư" của Nguyễn Văn Vi (Vi "ngộ"), người bị bắt giữ từ trước.

Trước đó, Cơ quan CSĐT triệu tập Nguyễn Văn Mai để làm rõ các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và đưa hối lộ. Căn cứ các hành vi vi phạm, cơ quan công an thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của người này.

Khu vực nhà ở của Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ") chiều 6/9. (Ảnh: Đình Anh)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục làm rõ vi phạm của Nguyễn Văn Mai cùng những người liên quan để xử lý.

Trong quá trình điều tra mở rộng hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") và đồng phạm, ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro (số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành); khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Tài, Nguyễn Văn Dũng, Phan Hoàng Quân về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan công an cũng khởi tố bổ sung tội danh này đối với bị can Nguyễn Văn Vi, Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính.

Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại phường Hạc Thành, đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Văn Vi và vợ của Vi là Phạm Thị Hương Giang về hành vi trốn thuế. Công an đã khám xét nơi làm việc của Giang tại lô A22 Lê Hoàn, phường Hạc Thành.

Như vậy, Vi "ngộ" ngoài bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ" vào ngày 30/6/2025, còn bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Trốn thuế". Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính bị khởi tố 2 tội “phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.