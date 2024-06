Khởi tố kẻ giả danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình để lừa đảo

(VTC News) -

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Lạc vừa ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam Lê Trọng Nhất (sinh năm 1986, trú tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, Ninh Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Trọng Nhất tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Trọng Nhất đến huyện Tân Lạc gặp gỡ, làm quen với một số người dân, thường xuyên giới thiệu là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình, có thể làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2022, Nhất chiếm đoạt hơn 350 triệu đồng của 11 người dân trên địa bàn thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc và huyện Cao Phong.

Trước đó, năm 2019, với phương thức, thủ đoạn trên, Nhất chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng của một người dân tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Lạc đề nghị những người từng bị Lê Trọng Nhất lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến trình báo tại trụ sở đơn vị (khu Tân Thịnh, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, Hoà Bình) hoặc liên hệ số điện thoại 02183.834.012 để được hướng dẫn giải quyết.