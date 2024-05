Giả danh quân nhân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(VTC News) -

Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Văn Dũng (SN 2001, trú phường 2, TP Tuy Hòa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Dũng giả danh quân nhân, lừa đảo nhiều người (Ảnh: LH)

Nguyễn Văn Dũng đã giả danh sỹ quan, trợ lý quân lực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên để thực hiện hành vi lừa đảo.

Thông qua các mối quan hệ, Dũng nói với bà Phạm Thị C. (SN 1982, trú xã An Phú, TP Tuy Hòa) là có thể làm hồ sơ thủ tục chuyển con trai bà C. đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại tỉnh Quảng Nam về thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên.

Khoảng 7h ngày 7/5, Dũng mặc quân phục Quân đội nhân dân Việt Nam, đeo cấp hàm Trung úy hẹn gặp bà C. tại quán cà phê trên địa bàn TP Tuy Hòa để nhận tiền làm hồ sơ.

Khi Dũng nhận số tiền 15 triệu đồng từ bà C. thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Qua đấu tranh, Dũng khai nhận, bản thân từng tham gia nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương tháng 1/2023. Do chưa có công việc ổn định, Dũng nảy sinh ý định giả danh sỹ quan quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên, Dũng đã thực hiện trót lọt 7 vụ chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền là 104 triệu đồng.

Công an TP Tuy Hòa thông báo, ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Dũng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa (Địa chỉ 272 Trường Chinh, phường 7, TP Tuy Hòa) trình báo để được giải quyết.