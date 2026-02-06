Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ở Tây Ninh đánh chết người, gây phẫn nộ

Ngày 6/2 thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Mai Anh Nhật (44 tuổi; ngụ xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, vào ngày 1/2, Nhật bị bắt khẩn cấp về hành vi gây rối trật tự công cộng. Do nạn nhân đã tử vong nên cơ quan điều tra củng cố hồ sơ để làm rõ các hành vi khác liên quan.

Trước đó, khoảng 11h55 ngày 30/1, ông Nguyễn Văn H. (65 tuổi; ngụ TP.HCM) điều khiển ô tô 7 chỗ chạy song song cùng chiều ô tô bán tải do Nhật cầm lái. Hai phương tiện đi trên tuyến đường 825 qua địa phận xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Ảnh cắt ra từ clip

Đến đèn tín hiệu giao thông cầu Ba Sa hướng về Quốc lộ N2 thuộc xã Hòa Khánh (tỉnh Tây Ninh), ông H. vượt lên bên trái rồi dừng chờ đèn đỏ. Cùng lúc này, Nhật chạy kè sát, sau đó đậu lại rồi bước xuống đi vòng lên đầu phương tiện sang xe ông H.

Chỉ nói vài câu, Nhật lao vào đá đánh trúng vào đầu làm nạn nhân gục xuống lộ, nằm bất động. Dù phát hiện tài xế này không còn khả năng kháng cự nhưng với bản chất côn đồ, Nhật tiếp tục có hành động đá vào thái dương ông H. thêm một cái nữa rồi đi lại xe của mình

Một thanh niên đi đường thấy nạn nhân nguy kịch nên tìm cách đỡ dậy bất thành. Nhiều người gần hiện trường hỗ trợ nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa cấp cứu, sau đó chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Đến tối, 31/1 nạn nhân tử vong do xuất huyết não.