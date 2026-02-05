Khởi tố 16 thanh niên hỗn chiến trên Quốc lộ 1B ở Thái Nguyên

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, những người này bị bắt tạm giam về tội “gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Đây là những người có vai trò tích cực, trực tiếp tham gia vụ việc gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng trên tuyến giao thông huyết mạch.

Nhóm thanh niên bị bắt.

Do mâu thuẫn từ trước, tối 26/12/2025, 13 người thuộc một nhóm thanh niên đến từ tỉnh Lạng Sơn đã gặp 16 người thuộc nhóm thanh niên xã Võ Nhai khi lưu thông trên Quốc lộ 1B. Tại đây, nhóm sử dụng xe mô tô chạy với tốc độ cao, mang theo hung khí nguy hiểm như gậy, dao, vỏ chai thủy tinh để đuổi đánh nhau công khai trên đường quốc lộ.

Hành vi manh động, liều lĩnh của những thanh niên này không chỉ gây mất an ninh, trật tự mà còn đe dọa nghiêm trọng an toàn giao thông, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Võ Nhai đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, thu giữ vật chứng liên quan và phối hợp các đơn vị chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định của pháp luật.