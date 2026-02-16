Khởi tố, bắt 8 thanh thiếu niên truy đuổi chém người, cướp tài sản ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 8 người để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”, gồm: Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2010, ngụ phường Thới An), Nguyễn Tấn Phong (sinh năm 2010, ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 2009, ngụ Đồng Tháp), Võ Vũ Luân (sinh năm 2010, ngụ phường Bình Cơ), Nguyễn Đức Minh (sinh năm 2008, ngụ Thanh Hóa), Dương Văn Quý (sinh năm 2008, ngụ Đồng Nai), Trương Kha Ly (sinh năm 2008, ngụ phường Bình Cơ) và Huỳnh Văn Lộc (sinh năm 2010, ngụ Đồng Nai)

8 bị can tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Khoảng 2h30 ngày 14/2, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo anh Đ.Đ.T. (sinh năm 2004, quê Đồng Nai) bị một nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí tấn công, cướp tài sản tại khu vực Tổ 4, ấp Tam Lập, xã Phú Giáo. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương ở đầu và tay, trong đó có vết thương sâu, đứt gân.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tối 13/2, nhóm 8 thanh thiếu niên trên (đa số từ 15 đến 18 tuổi) tụ tập tại khu vực phường Bình Cơ, mang theo dao tự chế, bàn bạc tìm các tuyến đường vắng để chặn người đi đường cướp tài sản.

Khoảng 1h30 ngày 14/2, khi phát hiện anh T. chạy xe máy một mình trên tuyến Tạo Lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, những thanh niên trên lái xe truy đuổi gần 2km. Khi nạn nhân dừng xe, nhóm này dùng dao tự chế và mũ bảo hiểm tấn công, gây thương tích rồi cướp túi đeo cùng điện thoại di động, sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng người để xử lý.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển một mình vào ban đêm trên các tuyến đường vắng; nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản. Khi phát hiện nhóm người có biểu hiện nghi vấn, mang theo hung khí hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất.