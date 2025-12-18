Dụ bạn gái cũ vào nhà nghỉ rồi cướp tài sản

(VTC News) -

Lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Ngọc Trân (SN 1997, ở thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) để phục vụ công tác điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 12h ngày 17/12, do có mối quan hệ trước đây nên Trân nhắn tin hẹn gặp chị T. T. T. (SN 1994, trú ấp 8, Thuận Hưng, Long Mỹ, Hậu Giang – cũ) đến nhà nghỉ để "nói chuyện". Khoảng 13h20 cùng ngày, Trân đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở đường Văn Cao, phường Tuy Hòa để chờ chị T.

Phạm Ngọc Trân khi bắt quả tang (Ảnh: CACC)

Khi chị T. vào phòng, Trân dùng dao khống chế, yêu cầu nạn nhân chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản của mình. Sau khi nhận được tiền, Trân dùng băng keo trói tay, chân, bịt miệng nạn nhân rồi tẩu thoát.

Nghe tiếng kêu cứu, nhân viên và chủ nhà nghỉ cùng sự hỗ trợ của người đi đường đã kịp thời giữ Trân lại, báo sự việc cho Công an phường Tuy Hòa.

Sau đó, Công an phường Tuy Hòa nhanh chóng có mặt, tổ chức các biện pháp xác minh, điều tra, làm rõ nội dung vụ việc.

Được biết, hồi tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hướng Hiệp (20 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị; hiện ở phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 11h ngày 8/10, một phụ nữ đang mang thai trú phường Liên Chiểu đến Công an phường trình báo về việc bị một nam thanh niên lạ mặt cướp giật 2 điện thoại di động hiệu iPhone (tổng trị giá khoảng 24,5 triệu đồng) rồi nhanh chóng tẩu thoát về hướng trung tâm thành phố.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Liên Chiểu lập tức cử lực lượng phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố khẩn trương vào cuộc điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn.

Chỉ sau vài giờ, lực lượng công an đã làm rõ và bắt giữ Nguyễn Văn Hướng Hiệp - thủ phạm gây ra vụ cướp giật nói trên.